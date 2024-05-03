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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

В Уфе анонсировали пьяные рейды по водителям

Известно, когда в Уфе пройдут профилактические рейды ГИБДД

3 мая 2024, 09:44
Фото: 1MI

В Уфе анонсировали пьяные рейды по водителям

В Госатоинспекции Уфы рассказали, на что будет сделан акцент в рамках проверок на дорогах.

Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Уфы 3 и 4 мая, сообщает городское ГИБДД. Профилактические мероприятия будут направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В Госавтоинспекции города подчеркивают, что особое внимание сотрудники ведомства уделят пресечению управления ТС водителями в состоянии опьянения, а также перевозкам детей-пассажиров с нарушением требований установленного законодательства.

Напомним, ранее в рамках акции «Трезвый водитель» в Башкирии задержали почти 300 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Отмечается, что из них 22 сели за руль в состоянии опьянения повторно.

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#Азамат Нухов#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Алкоголь#ДТП#Новости Башкирии#Рейд#Проверки водителей#Массовые проверки#Опьянение
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