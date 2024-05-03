Известно, когда в Уфе пройдут профилактические рейды ГИБДД

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Уфы 3 и 4 мая, сообщает городское ГИБДД. Профилактические мероприятия будут направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
В Госавтоинспекции города подчеркивают, что особое внимание сотрудники ведомства уделят пресечению управления ТС водителями в состоянии опьянения, а также перевозкам детей-пассажиров с нарушением требований установленного законодательства.
Напомним, ранее в рамках акции «Трезвый водитель» в Башкирии задержали почти 300 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Отмечается, что из них 22 сели за руль в состоянии опьянения повторно.