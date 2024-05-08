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В Башкирии вынесли приговор экс-директору школы, насмерть сбившей женщину

В Зилаирском районе Башкирии пьяная экс-директор школы насмерть задавила женщину

8 мая 2024, 08:52
Фото: 1MI

В Башкирии вынесли приговор экс-директору школы, насмерть сбившей женщину

В мае 2023 года женщина распивавшая алкоголь в компании знакомых села за руль автомобиля и стала виновницей смертельного ДТП, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел прошлой весной неподалеку от села Сабырово. Как установлено в суде, весной прошлого года женщина вместе со своими знакомыми распивала горячительные напитки на обочине автодороги. Группа людей находилась возле автомобиля.

Женщина в нетрезвом виде в какой-то момент решила завести двигатель авто. Машина резко двинулась вперёд и наехала на стоявшую перед ним женщину. От травм, полученных в результате наезда, она скончалась на месте.

Суд назначил виновнице ДТП 2,5 года лишения свободы. Предполагается, что отбывать наказание она будет в колонии-поселении. Кроме того, на полтора года женщину лишили права на управление транспортными средствами.

Напомним, ранее в Давлеканово под колесами иномарки скончался 63-летний местный житель. Мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном месте, когда на шоссе возник нетрезвый водитель за рулем иномарки.

Трагический инцидент с участием пьяного водителя также произошел ранее в селе Бакалы. Молодой человек, севший за руль в нетрезвом виде, двигался по дороге со скоростью более ста км/ч — в то же время по дороге шли четыре девушки. Мужчина сбил их — от полученных травм девушки скончались на месте.

Пьяного водителя сбившего 4 девушек в Бакалах приговорили к 13 годам тюрьмы
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