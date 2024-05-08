В Зилаирском районе Башкирии пьяная экс-директор школы насмерть задавила женщину

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Инцидент произошел прошлой весной неподалеку от села Сабырово. Как установлено в суде, весной прошлого года женщина вместе со своими знакомыми распивала горячительные напитки на обочине автодороги. Группа людей находилась возле автомобиля.
Женщина в нетрезвом виде в какой-то момент решила завести двигатель авто. Машина резко двинулась вперёд и наехала на стоявшую перед ним женщину. От травм, полученных в результате наезда, она скончалась на месте.
Суд назначил виновнице ДТП 2,5 года лишения свободы. Предполагается, что отбывать наказание она будет в колонии-поселении. Кроме того, на полтора года женщину лишили права на управление транспортными средствами.
Напомним, ранее в Давлеканово под колесами иномарки скончался 63-летний местный житель. Мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном месте, когда на шоссе возник нетрезвый водитель за рулем иномарки.
Трагический инцидент с участием пьяного водителя также произошел ранее в селе Бакалы. Молодой человек, севший за руль в нетрезвом виде, двигался по дороге со скоростью более ста км/ч — в то же время по дороге шли четыре девушки. Мужчина сбил их — от полученных травм девушки скончались на месте.