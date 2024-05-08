В Зилаирском районе Башкирии пьяная экс-директор школы насмерть задавила женщину

Трагический инцидент с участием пьяного водителя также произошел ранее в селе Бакалы. Молодой человек, севший за руль в нетрезвом виде, двигался по дороге со скоростью более ста км/ч — в то же время по дороге шли четыре девушки. Мужчина сбил их — от полученных травм девушки скончались на месте.