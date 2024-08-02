Участника алкосплава из Татарстана ищут в Башкирии

Как известно, 28 июля 2024 года по системе 112 поступило сообщение о том, что в Бурзянском районе между селами Старосубхангулово и Миндигулово туристическая группа. Компания из 35 экстремалов сплавлялась на катамаранах по реке Белая на территории Республики Башкортостан. Любители экстремального отдыха прибыли в Башкирию из Татарстана. Вернуться из мини-отпуска удалось не всем. Мужчина упал с катамарана и исчез под водой. Спасатели и близкие пропавшего члена группы не теряют надежды.