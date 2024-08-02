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Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Пьяного туриста из Татарстана ищут в Башкирии

Участника алкосплава из Татарстана ищут в Башкирии

2 августа 2024, 07:44
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Пьяного туриста из Татарстана ищут в Башкирии

Спасательные службы продолжают поиски мужчины, пропавшего пять дней назад, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Как известно, 28 июля 2024 года по системе 112 поступило сообщение о том, что в Бурзянском районе между селами Старосубхангулово и Миндигулово туристическая группа. Компания из 35 экстремалов сплавлялась на катамаранах по реке Белая на территории Республики Башкортостан. Любители экстремального отдыха прибыли в Башкирию из Татарстана. Вернуться из мини-отпуска удалось не всем. Мужчина упал с катамарана и исчез под водой. Спасатели и близкие пропавшего члена группы не теряют надежды.

— Во время сплава один из участников, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал с катамарана. Известно, что на нем не было спасательного жилета, — указывают спасатели регионального комитета.

Спасатели Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям из Белорецка активно продолжают поисковые операции, надеясь найти пропавшего мужчину. Впрочем, как показывает практика, шансы на обнаружение туриста живым сводятся к нулю.

Тем временем МЧС продолжает поиски участников другой тургруппы. Сначала потерялись четверо. Они вышли на связь сами. Теперь все ищут двух, которые потерялись, пока искали первых четверых. Поиски продолжаются под Уфой.

Видео: Госкомитет РБ по ЧС
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