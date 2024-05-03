Водитель был пьян: известны подробности массового ДТП в Уфе

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В ведомстве пояснили, что в отношении нарушителя составили административный протокол.
Напомним, авария случилась в микрорайоне Инорс 2 мая. Мужчина, управлявший отечественной легковушкой, на огромной скорости влетел в иномарку, чем спровоцировал массовое столкновение.
Как видно на кадрах записи уличной камеры, авария случилась, когда «Ниссан Кашкай» поворачивал на перекрестке. Иномарка остановилась, чтобы пропустить встречные машины, в этот момент сзади на огромной скорости влетает «Лада Гранта».
От удара «Ниссан» отбрасывает на встречную полосу, где в нее врезаются «Хендай Акцент» и «Газель». После удара «Акцент» врезается в столб и, отъезжая, вновь задевает «Ниссан».
Результатом аварии стали двое пострадавших: водителей «Лады» и «Акцента» увезли в больницу.