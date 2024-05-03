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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Появились кадры массовой аварии с автобусом в Уфе

Водитель был пьян: известны подробности массового ДТП в Уфе

3 мая 2024, 06:23
Фото: ГИБДД

Появились кадры массовой аварии с автобусом в Уфе

Новые подробности происшествия сообщили в ГИБДД Уфы Водитель «Лады Гранты», устроивший накануне массовую аварию в столице Башкирии, после ДТП отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

В ведомстве пояснили, что в отношении нарушителя составили административный протокол.

Напомним, авария случилась в микрорайоне Инорс 2 мая. Мужчина, управлявший отечественной легковушкой, на огромной скорости влетел в иномарку, чем спровоцировал массовое столкновение.

Как видно на кадрах записи уличной камеры, авария случилась, когда «Ниссан Кашкай» поворачивал на перекрестке. Иномарка остановилась, чтобы пропустить встречные машины, в этот момент сзади на огромной скорости влетает «Лада Гранта».

От удара «Ниссан» отбрасывает на встречную полосу, где в нее врезаются «Хендай Акцент» и «Газель». После удара «Акцент» врезается в столб и, отъезжая, вновь задевает «Ниссан».

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Результатом аварии стали двое пострадавших: водителей «Лады» и «Акцента» увезли в больницу.

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