В Башкирии разрешат убивать символ Уфы

Поправки в закон об охоте собираются внести депутаты башкортостанского парламента. Об этом сообщили Mkset в пресс-службе Курултая. Согласно инициативе, жеребьёвка разрешений на охоту теперь будет проходить в электронном формате.