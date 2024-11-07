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Охота

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Расчлененку нашли в Башкирии
7 ноября, 08:34
Башкортостанец застрелил отца вместо лося на охоте
12 октября, 07:37
Охотник со сломанным позвоночником сгинул в Башкирии
28 сентября, 06:00
В Башкирии обстреляли дом
23 сентября, 07:43
Охота в Башкирии обошлась в ₽100 000
30 августа, 07:01
Более 200 косуль убьют в Башкирии
В регионе начали прием заявок на участие в жеребьевке для получения разрешения на охоту на медведя, лося и сибирскую косулю, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.
24 июля, 11:42
Отстрел символа Уфы хотят легализовать депутаты Башкирии
Вместе с включением в список охотничьих ресурсов куницы региональные парламентарии обсудят цифровизацию охоты, сообщает пресс-служба Курултая Республики Башкортостан.
15 июля, 10:00
За отстрел лис и волков Башкирии будут платить хорошие деньги
10 июля, 13:23
Подводного гиганта обнаружили в Башкирии
24 июня, 06:21
В Башкирии разрешат убивать символ Уфы
Поправки в закон об охоте собираются внести депутаты башкортостанского парламента. Об этом сообщили Mkset в пресс-службе Курултая. Согласно инициативе, жеребьёвка разрешений на охоту теперь будет проходить в электронном формате.
14 июня, 08:19
Грибы и здоровье: как не стать жертвой мифов и опасных двойников
13 июня, 12:06
Всё для фронта: могут ли охотничьи ружья послужить на СВО
Российским охотникам предлагают добровольно передать ружья для борьбы с беспилотными дронами.
3 июня, 07:32
Трое мужчин застрелили восьмерых в Башкирии
31 мая, 05:13
В Башкирии перед получением охоничьего билета обяжут проходить обучение
Без прохождения проверки получить охотничий билет больше не получится.
18 марта, 07:39
2023
Безжалостное убийство: любителей незаконной охоты задержали в Башкирии
Об этом стало известно в пресс-службе МВД
17 октября 2023, 06:17
2020
Госсобрание Башкирии планирует ввести новые требования к ведению охоты
14 сентября 2020, 06:09
2017
Ученые обратились к Путину, чтобы защитить редких животных
19 декабря 2017, 16:24
В Башкирии охотник перепутал мужчину с волком и убил
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
12 декабря 2017, 13:51
В Башкирии введены ограничения на отстрел зайцев и лисиц
26 сентября 2017, 06:47
Рустэм Хамитов разрешил застрелить в Башкирии 3 226 животных
31 июля 2017, 07:59

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