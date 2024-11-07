Расчлененку нашли в Башкирии

Posted 7 ноября, 08:34
Published 7 ноября, 08:34
Modified 7 ноября, 14:52
Updated 7 ноября, 14:52
Как стало известно, в лесах недалеко от села Коварды, сотрудники полиции поймали на «горячем» группу злоумышленников, которые решили устроить незаконную охоту на лося. По информации правоохранительных органов, среди задержанных оказался 41-летний местный житель с судимостью и его 43-летний приятель. Как выяснилось, к ним присоединились еще двое сообщников, которые также решили разделить «добычу». После того как лось был застрелен, тушу поделили на четверых.
При осмотре домов задержанных сотрудники полиции обнаружили не только части туши лося, но и незарегистрированные охотничьи ружья с патронами. А чтобы завершить картину браконьерства, у них был также квадроцикл — видимо, для удобства передвижения по лесным тропам.
На момент написания материала полиция продолжает проводить расследование, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ущерб экологии от незаконной охоты будет оценен специалистами.
Как ранее сообщал Mkset, в одном из дворов Уфы, неизвестный мужчина оставил беззащитных котят погибать в мусорном мешке.