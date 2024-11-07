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Posted 7 ноября, 08:34

Published 7 ноября, 08:34

Modified 7 ноября, 14:52

Updated 7 ноября, 14:52

В Башкортостане задержали браконьеров

Расчлененку нашли в Башкирии

7 ноября 2024, 08:34
Фото: 1MI.

В Башкортостане задержали браконьеров

В Гафурийском районе полицией были задержаны злостные нарушители закона, сообщает в четверг, 7 ноября, МВД России по РБ.

Как стало известно, в лесах недалеко от села Коварды, сотрудники полиции поймали на «горячем» группу злоумышленников, которые решили устроить незаконную охоту на лося. По информации правоохранительных органов, среди задержанных оказался 41-летний местный житель с судимостью и его 43-летний приятель. Как выяснилось, к ним присоединились еще двое сообщников, которые также решили разделить «добычу». После того как лось был застрелен, тушу поделили на четверых.

Фото: МВД России по РБ

При осмотре домов задержанных сотрудники полиции обнаружили не только части туши лося, но и незарегистрированные охотничьи ружья с патронами. А чтобы завершить картину браконьерства, у них был также квадроцикл — видимо, для удобства передвижения по лесным тропам.

На момент написания материала полиция продолжает проводить расследование, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ущерб экологии от незаконной охоты будет оценен специалистами.

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Как ранее сообщал Mkset, в одном из дворов Уфы, неизвестный мужчина оставил беззащитных котят погибать в мусорном мешке.

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