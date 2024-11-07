Расчлененку нашли в Башкирии

Как стало известно, в лесах недалеко от села Коварды, сотрудники полиции поймали на «горячем» группу злоумышленников, которые решили устроить незаконную охоту на лося. По информации правоохранительных органов, среди задержанных оказался 41-летний местный житель с судимостью и его 43-летний приятель. Как выяснилось, к ним присоединились еще двое сообщников, которые также решили разделить «добычу». После того как лось был застрелен, тушу поделили на четверых.