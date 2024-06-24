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Updated Сегодня, 07:17

Подводного гиганта обнаружили в Башкирии

Подводного гиганта обнаружили в Башкирии

24 июня 2024, 06:21
Фото: 1MI
Рыбину размером с человека выловили в реке Ай, пишет районное издание «Мечетлинские вести».

Невероятных размеров сома житель села Большеустьикинское выловил в минувшую среду, 19 июня. Вес рыбы составил 25 кг, длина — почти 1,7 м. Несмотря на огромный опыт, рыбак рассказал, что настолько большой улов ему попался впервые за всю жизнь. Чтобы вытащить из воды четверть центнера, пришлось очень сильно постараться.

Фото: Мечетлинские вести

В соцсетях пользователи поздравляют мужчину с крайне удачной рыбалкой.

— Можно месяц на одной рыбе прожить, — подметил Артур Г.
— Если бы поймал я, то сом меня собой утащил бы, а не я её вытащил, — поделился своими подсчётами Аинур И.

Впрочем, впечатлил улов далеко не всех.

— Не такой уж и большой, я бы сказал, средний, — считает Игорь Л.
— Удивил! 64 кг, — гласит саркастичная подпись кадров Андрея В., на которых, с его слов, запечатлён улов в более чем два с половиной раза больше.
Фото: vk.com
#Башкортостан#Соцсети#Новости Башкирии#Животные#Охота#Природа#Рыбалка#Реки#Озера#Мечетлинский район
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