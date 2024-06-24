Подводного гиганта обнаружили в Башкирии

Невероятных размеров сома житель села Большеустьикинское выловил в минувшую среду, 19 июня. Вес рыбы составил 25 кг, длина — почти 1,7 м. Несмотря на огромный опыт, рыбак рассказал, что настолько большой улов ему попался впервые за всю жизнь. Чтобы вытащить из воды четверть центнера, пришлось очень сильно постараться.