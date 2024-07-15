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Отстрел символа Уфы хотят легализовать депутаты Башкирии

Отстрел символа Уфы хотят легализовать депутаты Башкирии

15 июля 2024, 10:00
Фото: fotokto.ru
Вместе с включением в список охотничьих ресурсов куницы региональные парламентарии обсудят цифровизацию охоты, сообщает пресс-служба Курултая Республики Башкортостан.

В рамках осенней сессии 2024 года Курултая Башкирии депутаты планируют принять ранее предложенные и обсужденные поправки в региональное законодательство, регулирующее охоту на территории Республики Башкортостан. На повестке два вопроса — цифровизация выдачи охотничьих билетов и включение новых животных в перечень разрешенных к отстрелу в Башкирии.

Цифровизация охоты состоит в том, чтобы изменить способ жеребьевки для определения получателей квоты на отстрел лосей, медведей и косуль. Если сейчас это производят в ручную, затрачивая на процедуры массу времени, то теперь предлагается перевести весь процесс в «цифру». Там можно будет быстрее разыграть квоты на отстрел среди охотников. К слову, ежегодно на жеребьевку поступает порядка 11 000 заявок. Процедура отнимает не только много времени — около трех недель, но и сил — к жеребьевке привлекают даже студентов. «Цифра» поможет в разы сократить время и силы.

Новыми охотничьими ресурсами для добычи в Башкирии предлагают сделать четыре вида животных. Это степной сурок — байбак, барсук рысь и символ Уфы — куница. Все поправки депутаты уже обсудили в первом чтении и нареканий они у парламентариев не вызвали.

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