Отстрел символа Уфы хотят легализовать депутаты Башкирии

В рамках осенней сессии 2024 года Курултая Башкирии депутаты планируют принять ранее предложенные и обсужденные поправки в региональное законодательство, регулирующее охоту на территории Республики Башкортостан. На повестке два вопроса — цифровизация выдачи охотничьих билетов и включение новых животных в перечень разрешенных к отстрелу в Башкирии.



Цифровизация охоты состоит в том, чтобы изменить способ жеребьевки для определения получателей квоты на отстрел лосей, медведей и косуль. Если сейчас это производят в ручную, затрачивая на процедуры массу времени, то теперь предлагается перевести весь процесс в «цифру». Там можно будет быстрее разыграть квоты на отстрел среди охотников. К слову, ежегодно на жеребьевку поступает порядка 11 000 заявок. Процедура отнимает не только много времени — около трех недель, но и сил — к жеребьевке привлекают даже студентов. «Цифра» поможет в разы сократить время и силы.



Новыми охотничьими ресурсами для добычи в Башкирии предлагают сделать четыре вида животных. Это степной сурок — байбак, барсук рысь и символ Уфы — куница. Все поправки депутаты уже обсудили в первом чтении и нареканий они у парламентариев не вызвали.