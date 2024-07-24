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Более 200 косуль убьют в Башкирии

Более 200 косуль убьют в Башкирии

24 июля 2024, 11:42
Фото: FreePik
В регионе начали прием заявок на участие в жеребьевке для получения разрешения на охоту на медведя, лося и сибирскую косулю, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.

Охота в Башкирии — занятие строго регламентированное. Для получения разрешения на добычу необходимо подать заявление в Минэкологии РБ с указанием всех необходимых данных, включая вид животного и район охоты. Квоты на добычу ограничены, и для распределения разрешений используется жеребьевка.

В 2024 году на медведя выделено 119 лицензий, на лося — 72, а на косулю — 213. Жеребьевка на медведя пройдет 22 августа, о дате жеребьевки на лося и косулю будет сообщено дополнительно.

Если количество заявлений не превысит установленную квоту, разрешения будут выданы в порядке очереди без проведения жеребьевки.

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