Более 200 косуль убьют в Башкирии

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Охота в Башкирии — занятие строго регламентированное. Для получения разрешения на добычу необходимо подать заявление в Минэкологии РБ с указанием всех необходимых данных, включая вид животного и район охоты. Квоты на добычу ограничены, и для распределения разрешений используется жеребьевка.
В 2024 году на медведя выделено 119 лицензий, на лося — 72, а на косулю — 213. Жеребьевка на медведя пройдет 22 августа, о дате жеребьевки на лося и косулю будет сообщено дополнительно.
Если количество заявлений не превысит установленную квоту, разрешения будут выданы в порядке очереди без проведения жеребьевки.