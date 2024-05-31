Трое мужчин застрелили восьмерых в Башкирии

По версии дознания, зимой текущего года группа мужчин отправилась в зоологический заказник в Бижбулякском районе. Отмечается, что на территории объекта действует строгий запрет на все виды охоты, однако мужчин это не остановило. Во время вылазки на природу они начали отстреливать животных. Всего от их рук пострадали восемь особей дикого кабана.