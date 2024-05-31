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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:24

Трое мужчин застрелили восьмерых в Башкирии

Трое мужчин застрелили восьмерых в Башкирии

31 мая 2024, 05:13
Фото: 1MI
Любители охоты предстанут перед судом, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии дознания, зимой текущего года группа мужчин отправилась в зоологический заказник в Бижбулякском районе. Отмечается, что на территории объекта действует строгий запрет на все виды охоты, однако мужчин это не остановило. Во время вылазки на природу они начали отстреливать животных. Всего от их рук пострадали восемь особей дикого кабана.

Злоумышленники были пойманы с поличным. На месте преступления их застигли полицейские, патрулировавшие местность. Своими действиями они нанесли ущерб на сумму 240 тыс. руб.

К настоящему моменту ущерб уже был возмещен. Обвиняемые признали вину в совершении преступления. Уголовное дело будет передано в Бижбулякский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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