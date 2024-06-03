Всё для фронта: могут ли охотничьи ружья послужить на СВО

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В России за прошлый год продали 160 тысяч стволов, включая дробовики, и около 100 млн патронов. Гладкоствольные дробовики ранее не использовались в армии России. Идея вооружить солдат на передовой таким оружием получила поддержку после репортажа военкора Семена Ерëмина.
Глава Коми Владимир Уйба предложил жителям региона добровольно передать охотничьи ружья для борьбы с беспилотными дронами. Для этого нужно обратиться в региональное управление Росгвардии. Однако, многие охотники высказывают опасения, что передачу их оружья утвердят законодательно, а отказ от сдачи оружия может быть трактован как непатриотичное поведение.
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