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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Всё для фронта: могут ли охотничьи ружья послужить на СВО

Всё для фронта: могут ли охотничьи ружья послужить на СВО

3 июня 2024, 07:32
Фото: 1MI
Российским охотникам предлагают добровольно передать ружья для борьбы с беспилотными дронами.

В России за прошлый год продали 160 тысяч стволов, включая дробовики, и около 100 млн патронов. Гладкоствольные дробовики ранее не использовались в армии России. Идея вооружить солдат на передовой таким оружием получила поддержку после репортажа военкора Семена Ерëмина.

Глава Коми Владимир Уйба предложил жителям региона добровольно передать охотничьи ружья для борьбы с беспилотными дронами. Для этого нужно обратиться в региональное управление Росгвардии. Однако, многие охотники высказывают опасения, что передачу их оружья утвердят законодательно, а отказ от сдачи оружия может быть трактован как непатриотичное поведение.

Подробнее — в «Новых известиях»

#Юлия Литвиненко#Оружие#Армия#Охота#СВО#Ружья#Беспилотные дроны#Гладкоствольные дробовики
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