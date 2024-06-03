Всё для фронта: могут ли охотничьи ружья послужить на СВО

Глава Коми Владимир Уйба предложил жителям региона добровольно передать охотничьи ружья для борьбы с беспилотными дронами. Для этого нужно обратиться в региональное управление Росгвардии. Однако, многие охотники высказывают опасения, что передачу их оружья утвердят законодательно, а отказ от сдачи оружия может быть трактован как непатриотичное поведение.