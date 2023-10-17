Безжалостное убийство: любителей незаконной охоты задержали в Башкирии

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Оперативное сообщение о преступлении поступило в полицию от государственного охотничьего инспектора. Полицейским удалось задержать виновников примерно в семи километрах от поселка Миндяк, где они нелегально убили лося. Решив разделать добычу прямо в лесу, охотники были обнаружены сотрудником охотничьего контроля. В ходе проверки обнаружено, что у мужчин хранились два незарегистрированных гладкоствольных оружия. Также, у злоумышленников были изъяты два ножа, топор и туша убитого животного.
Полицейские, во время проведения обыска, обнаружили пять банок сыпучего вещества серого цвета, которое предположительно может быть порохом. Экспертиза была назначена для проверки данного вещества.
В результате проведения незаконного отстрела животного, возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 258 УК РФ, часть 1. Решение о наказании возможных злоумышленников будет принято после проведения экспертизы. Пока оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.
Напомним, что в сентября текущего года в Башкирии задержали охотника, который с катера застрелил переплывающего реку лося. Им оказался 37-летний житель Дюртюлей. Как сообщали в Уфимском линейном управлении МВД на транспорте, против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье за незаконную охоту с причинением крупного ущерба.