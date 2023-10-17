mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Безжалостное убийство: любителей незаконной охоты задержали в Башкирии

Безжалостное убийство: любителей незаконной охоты задержали в Башкирии

17 октября 2023, 06:17
Фото: 1MI
Об этом стало известно в пресс-службе МВД

Оперативное сообщение о преступлении поступило в полицию от государственного охотничьего инспектора. Полицейским удалось задержать виновников примерно в семи километрах от поселка Миндяк, где они нелегально убили лося. Решив разделать добычу прямо в лесу, охотники были обнаружены сотрудником охотничьего контроля. В ходе проверки обнаружено, что у мужчин хранились два незарегистрированных гладкоствольных оружия. Также, у злоумышленников были изъяты два ножа, топор и туша убитого животного.

Полицейские, во время проведения обыска, обнаружили пять банок сыпучего вещества серого цвета, которое предположительно может быть порохом. Экспертиза была назначена для проверки данного вещества.

В результате проведения незаконного отстрела животного, возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 258 УК РФ, часть 1. Решение о наказании возможных злоумышленников будет принято после проведения экспертизы. Пока оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, что в сентября текущего года в Башкирии задержали охотника, который с катера застрелил переплывающего реку лося. Им оказался 37-летний житель Дюртюлей. Как сообщали в Уфимском линейном управлении МВД на транспорте, против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье за незаконную охоту с причинением крупного ущерба.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Лес#Охота#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
«Битва за место»: уфимцы снова пожаловались на битком набитые автобусы
Сегодня, 05:41
«Вы выше толпы»: что говорят жители о конфликте журналистки и Башкирской домохозяйки
Вчера, 12:34
Рейсы в Уфу задерживаются: что происходит
Сегодня, 05:26
В Башкирии два вагона сошли с рельс из-за животного: известны подробности
Сегодня, 03:51
В Уфе перестанут работать фонтаны
Вчера, 11:33
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37