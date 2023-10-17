Безжалостное убийство: любителей незаконной охоты задержали в Башкирии

Оперативное сообщение о преступлении поступило в полицию от государственного охотничьего инспектора. Полицейским удалось задержать виновников примерно в семи километрах от поселка Миндяк, где они нелегально убили лося. Решив разделать добычу прямо в лесу, охотники были обнаружены сотрудником охотничьего контроля. В ходе проверки обнаружено, что у мужчин хранились два незарегистрированных гладкоствольных оружия. Также, у злоумышленников были изъяты два ножа, топор и туша убитого животного.