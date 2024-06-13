Грибы и здоровье: как не стать жертвой мифов и опасных двойников

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Сбор грибов — это не только увлекательное занятие, но и настоящее искусство, требующее знаний и опыта. В этой статье мы расскажем о том, как правильно подготовиться к грибной охоте, как распознать ядовитые грибы и избежать ошибок, которые могут привести к отравлению.
Существует мнение, что при варке грибов нужно добавлять луковицу. Если луковица посинеет, то это якобы признак того, что среди грибов есть ядовитые. Этот миф основан на предположении, что ядовитые грибы содержат фермент тирозиназу, который изменяет цвет лука.
Однако, научные исследования показывают, что тирозиназа присутствует как в ядовитых, так и в съедобных грибах.
— Функция тирозиназы — синтез меланина и других пигментов, в случае с грибами она выполняет защитные функции. Данный фермент содержится во многих группах живых организмов, начиная от животных, человека и заканчивая растениями, бактериями и, конечно, грибами, — рассказывает миколог Андрей Мальцев.
Для определения съедобности грибов необходимы другие характеристики, такие как форма шляпки, цвет спор, наличие кольца на ножке и другие.
Некоторые начинающие грибники пробуют грибы на вкус, чтобы понять, можно ли ими отравиться. Существует мнение, что ядовитые грибы всегда горчат. Однако, такие эксперименты могут привести к аллергическим реакциям, таким как крапивница, увеличение языка или отек слизистой оболочки.
— На запах, на вкус съедобность неизвестного гриба определить нельзя. Например, бледная поганка на вкус сладкая, — предупреждает преподаватель Витебского государственного университета имени П.Машерова Павел Колмаков.
Горечь характерна для некоторых условно съедобных грибов, которые требуют специальной обработки, например, вымачивания в соленой воде или варки.
Одной из серьезных угроз для грибников являются грибы-двойники. Эти «копии» съедобных грибов могут быть смертельно ядовитыми. Например, бледная поганка часто принимается за шампиньон или зеленую сыроежку, а мухомор пантерный — за съедобный гриб. Ошибка в определении может стоить жизни, поэтому важно быть предельно внимательным и осторожным.
Употребление грибов, собранных вблизи дорог, может быть рискованным из-за их способности накапливать вредные вещества из окружающей среды, такие как свинец, кадмий и ртуть.
Специалисты рекомендуют собирать грибы на расстоянии не менее 500 метров от крупных автомобильных дорог и магистралей. Такое расстояние считается достаточным для того, чтобы грибы не накапливали в себе значительное количество вредных веществ.
Летний грибной сезон — это прекрасное время для прогулок по лесу и сбора вкусных и полезных грибов. Однако, не стоит забывать о безопасности. Вот несколько дополнительных рекомендаций: