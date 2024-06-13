Грибы и здоровье: как не стать жертвой мифов и опасных двойников

Сбор грибов — это не только увлекательное занятие, но и настоящее искусство, требующее знаний и опыта. В этой статье мы расскажем о том, как правильно подготовиться к грибной охоте, как распознать ядовитые грибы и избежать ошибок, которые могут привести к отравлению.