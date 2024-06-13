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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Грибы и здоровье: как не стать жертвой мифов и опасных двойников

Грибы и здоровье: как не стать жертвой мифов и опасных двойников

13 июня 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney
Грибы и здоровье: как не стать жертвой мифов и опасных двойников
В разгар грибного сезона многие отправляются в лес в поисках вкусных и полезных грибов. Однако, даже опытные грибники могут совершить фатальные ошибки, которые могут стоить здоровья или жизни. О том, как не стать жертвой и избежать распространенных ошибок, читайте в нашем материале.

Сбор грибов — это не только увлекательное занятие, но и настоящее искусство, требующее знаний и опыта. В этой статье мы расскажем о том, как правильно подготовиться к грибной охоте, как распознать ядовитые грибы и избежать ошибок, которые могут привести к отравлению.

Мифы о проверке грибов

Миф первый

Существует мнение, что при варке грибов нужно добавлять луковицу. Если луковица посинеет, то это якобы признак того, что среди грибов есть ядовитые. Этот миф основан на предположении, что ядовитые грибы содержат фермент тирозиназу, который изменяет цвет лука.

Однако, научные исследования показывают, что тирозиназа присутствует как в ядовитых, так и в съедобных грибах.

— Функция тирозиназы — синтез меланина и других пигментов, в случае с грибами она выполняет защитные функции. Данный фермент содержится во многих группах живых организмов, начиная от животных, человека и заканчивая растениями, бактериями и, конечно, грибами, — рассказывает миколог Андрей Мальцев.

Для определения съедобности грибов необходимы другие характеристики, такие как форма шляпки, цвет спор, наличие кольца на ножке и другие.

Миф второй

Некоторые начинающие грибники пробуют грибы на вкус, чтобы понять, можно ли ими отравиться. Существует мнение, что ядовитые грибы всегда горчат. Однако, такие эксперименты могут привести к аллергическим реакциям, таким как крапивница, увеличение языка или отек слизистой оболочки.

— На запах, на вкус съедобность неизвестного гриба определить нельзя. Например, бледная поганка на вкус сладкая, — предупреждает преподаватель Витебского государственного университета имени П.Машерова Павел Колмаков.

Горечь характерна для некоторых условно съедобных грибов, которые требуют специальной обработки, например, вымачивания в соленой воде или варки.

Горечь характерна для некоторых условно съедобных грибов, которые требуют специальной обработки, например, вымачивания в соленой воде или варки.Горечь характерна для некоторых условно съедобных грибов, которые требуют специальной обработки, например, вымачивания в соленой воде или варки.
Горечь характерна для некоторых условно съедобных грибов, которые требуют специальной обработки, например, вымачивания в соленой воде или варки.
Фото: 1MI

Опасные двойники

Одной из серьезных угроз для грибников являются грибы-двойники. Эти «копии» съедобных грибов могут быть смертельно ядовитыми. Например, бледная поганка часто принимается за шампиньон или зеленую сыроежку, а мухомор пантерный — за съедобный гриб. Ошибка в определении может стоить жизни, поэтому важно быть предельно внимательным и осторожным.

Белый гриб (боровик) и желчный гриб

  • Белый гриб: Шляпка коричневая, трубчатый слой белый, мякоть плотная и белая.
  • Желчный гриб: Шляпка коричневая, трубчатый слой розоватый или сероватый, мякоть горькая на вкус, при разрезе розовеет.

Подберезовик и горчак (жёлчный гриб)

  • Подберезовик: Шляпка светло-коричневая, ножка светлая, покрыта чешуйками, вкус приятный.
  • Горчак: Шляпка коричневая, ножка толстая, покрыта сетчатым рисунком, мякоть горькая.

Подосиновик и жёлчный гриб

  • Подосиновик: шляпка оранжевая или красная, ножка белая с темными чешуйками, мякоть плотная.
  • Жёлчный гриб: шляпка коричневая, ножка толстая с сетчатым рисунком, мякоть горькая.
Одной из серьезных угроз для грибников являются грибы-двойники. Эти «копии» съедобных грибов могут быть смертельно ядовитымиОдной из серьезных угроз для грибников являются грибы-двойники. Эти «копии» съедобных грибов могут быть смертельно ядовитыми
Одной из серьезных угроз для грибников являются грибы-двойники. Эти «копии» съедобных грибов могут быть смертельно ядовитыми
Фото: Изображение Midjourney

Сыроежка и бледная поганка

  • Сыроежка: разнообразие цветов шляпок, ножка белая, ломкая, пластинки белые или желтоватые, мякоть без выраженного запаха.
  • Бледная поганка: шляпка зеленоватая или белая, ножка тонкая с кольцом, в основании утолщение (вольва), пластинки белые, мякоть с неприятным запахом.

Лисичка и ложная лисичка (гигроцибе)

  • Лисичка: шляпка воронкообразная, ярко-оранжевая, пластинки нисходящие по ножке, мякоть плотная, запах приятный.
  • Ложная лисичка: шляпка более плоская, оранжевая, пластинки свободные от ножки, мякоть рыхлая, запах неприятный.

Шампиньон и ядовитый гриб (например, мухомор)

  • Шампиньон: шляпка белая или коричневая, пластинки розовые, затем коричневые, ножка с кольцом, мякоть белая.
  • Мухомор: шляпка красная с белыми пятнами или белая, пластинки белые, ножка с кольцом и вольвой, мякоть белая с неприятным запахом.

Грибы у дороги

Употребление грибов, собранных вблизи дорог, может быть рискованным из-за их способности накапливать вредные вещества из окружающей среды, такие как свинец, кадмий и ртуть.

Специалисты рекомендуют собирать грибы на расстоянии не менее 500 метров от крупных автомобильных дорог и магистралей. Такое расстояние считается достаточным для того, чтобы грибы не накапливали в себе значительное количество вредных веществ.

Однако, не стоит забывать о безопасностиОднако, не стоит забывать о безопасности
Однако, не стоит забывать о безопасности
Фото: Изображение Midjourney

Грибной сезон: основные правила безопасности

Летний грибной сезон — это прекрасное время для прогулок по лесу и сбора вкусных и полезных грибов. Однако, не стоит забывать о безопасности. Вот несколько дополнительных рекомендаций:

Изучите карту и местность перед походом:

  • Перед тем как отправиться в лес, изучите карту местности. Обратите внимание на наличие рек, оврагов, опасных участков.
  • Возьмите с собой компас или GPS-навигатор. Это поможет вам не заблудиться.
  • Если вы не знакомы с местностью, лучше пойти в компании с опытным грибником.

Предупредите о своих планах:

  • Расскажите друзьям или родным, куда вы собираетесь и когда планируете вернуться.
  • Оставьте им контактный номер телефона, чтобы в случае чего можно было быстро связаться.

Подготовьте необходимый инвентарь и снаряжение:

  • Возьмите с собой достаточное количество воды и пищи на весь день.
  • Не забудьте про первую помощь, аптечку, зонтик или капюшон в случае дождя.
  • Носите удобную обувь с хорошей подошвой, которая предотвратит скольжение на влажной почве.
  • Оденьтесь в светлую, заметную одежду, чтобы быть видимым для других.

Соблюдайте правила гигиены:

  • Мойте грибы тщательно под проточной водой перед употреблением.
  • Удалите все землю и загрязнения. Некоторые виды грибов могут содержать вредные вещества в почве вокруг них.
  • Не ешьте грибы сразу после сбора. Они должны быть правильно приготовлены.

Будьте осторожны с грибами:

  • Не собирайте грибы, если вы не уверены в их виде. Лучше изучите основы микологии или возьмите с собой определитель грибов.
  • Некоторые грибы ядовиты и могут вызвать серьезное отравление. Если у вас есть сомнения, лучше оставьте гриб на месте.
  • Обратите внимание на места, где растут грибы. Некоторые виды предпочитают определенные условия и могут быть ядовиты в одном месте и безопасны в другом.
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#Ольга Харина#Общество#Охота#Грибы#Отравление грибами#Сбор грибов#Грибной сезон
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