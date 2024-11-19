В Башкирии прогремели выстрелы

При проверке автомобиля полицейские обнаружили охотничье ружьё, патроны, тепловизор и две туши кабанов. Мужчина не стал отрицать своих намерений и признался, что охотился на диких животных для личного потребления. На момент написания материала, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также проводится оценка ущерба, нанесённого природе.