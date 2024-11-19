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Posted 19 ноября, 08:50

Published 19 ноября, 08:50

Modified 19 ноября, 09:09

Updated 19 ноября, 09:09

Егерь вычислил браконьера в Башкортостане

В Башкирии прогремели выстрелы

19 ноября 2024, 08:50
Фото: МВД РБ.

Егерь вычислил браконьера в Башкортостане

В Илишевском районе полиция остановила подозрительную машину, в которой нашли всё необходимое для преступления, сообщает во вторник, 19 ноября, МВД России по Башкирии.

Как стало известно, егерь, заметив подозрительный автомобиль и услышав выстрелы в лесу, незамедлительно сообщил об этом в полицию. По итогу, стражи порядка быстро нашли и остановили машину 56-летнего жителя деревни Бишкураево.

При проверке автомобиля полицейские обнаружили охотничье ружьё, патроны, тепловизор и две туши кабанов. Мужчина не стал отрицать своих намерений и признался, что охотился на диких животных для личного потребления. На момент написания материала, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также проводится оценка ущерба, нанесённого природе.

Фото: МВД РБ

Как ранее сообщал Mkset, в лесах недалеко от села Коварды, сотрудники полиции поймали на «горячем» группу злоумышленников, которые решили устроить незаконную охоту на лося.

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