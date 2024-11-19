В Башкирии прогремели выстрелы

Posted 19 ноября, 08:50
Published 19 ноября, 08:50
Modified 19 ноября, 09:09
Updated 19 ноября, 09:09
Как стало известно, егерь, заметив подозрительный автомобиль и услышав выстрелы в лесу, незамедлительно сообщил об этом в полицию. По итогу, стражи порядка быстро нашли и остановили машину 56-летнего жителя деревни Бишкураево.
При проверке автомобиля полицейские обнаружили охотничье ружьё, патроны, тепловизор и две туши кабанов. Мужчина не стал отрицать своих намерений и признался, что охотился на диких животных для личного потребления. На момент написания материала, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также проводится оценка ущерба, нанесённого природе.
Как ранее сообщал Mkset, в лесах недалеко от села Коварды, сотрудники полиции поймали на «горячем» группу злоумышленников, которые решили устроить незаконную охоту на лося.