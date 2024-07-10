mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

За отстрел лис и волков Башкирии будут платить хорошие деньги

За отстрел лис и волков Башкирии будут платить хорошие деньги

10 июля 2024, 13:23
Фото: 1MI
Согласно проекту постановления правительства Республики Башкортостан, охотникам будет выплачиваться денежное вознаграждение за добычу лис и волков на территории региона.

Согласно опубликованному документу, за успешную добычу лисицы охотнику будет выплачиваться 1 тыс. рублей, а за волка — целых 10 тыс. рублей, независимо от пола и возраста животного. Однако стоит отметить, что особо охраняемые природные территории федерального значения не подпадают под это правило.

— Целью данной инициативы является повышение эффективности мер по предотвращению распространения бешенства среди диких животных, — сообщают в ведомстве.

Министерство природопользования и экологии намерено стимулировать охотников к контролируемой добыче хищников, что способствует сохранению экосистемы региона.

Для получения вознаграждения необходимо обратиться в министерство с заявлением, представить разрешение на охоту на пушных животных, а также шкуру добытого животного. Отказ может быть вынесен в случае отсутствия разрешения на добычу или представления шкуры в неправильном состоянии.

Важно помнить, что общественное обсуждение проекта постановления продлится до 15 июля, после чего будут приняты окончательные решения.

Читайте также:
Под Уфой нашли незрячих детенышей выдрыЗастрявший кот переполошил весь дом в УфеВ Башкирии школьницу из мести записали в террористы
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Животные#Охота#Запрет на охоту#Денежное вознаграждение
Подпишитесь
Мэрия Уфы выдала рецепт от пробок из-за моста в Шакшу
Сегодня, 05:22
В Башкирии мальчика затянуло в шлюз: в сети появились кадры с места происшествия
Сегодня, 06:25
Директора башкирской стройфирмы обвинили в многотысячных махинациях
Сегодня, 06:32
Певица-иноагент из Уфы заплатит ₽200 000 за долги по ЖКХ
Сегодня, 05:38
Климат Уфы станет краснодарским
Сегодня, 04:31
В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона
Вчера, 09:13