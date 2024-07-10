За отстрел лис и волков Башкирии будут платить хорошие деньги

Для получения вознаграждения необходимо обратиться в министерство с заявлением, представить разрешение на охоту на пушных животных, а также шкуру добытого животного. Отказ может быть вынесен в случае отсутствия разрешения на добычу или представления шкуры в неправильном состоянии.