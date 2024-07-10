За отстрел лис и волков Башкирии будут платить хорошие деньги

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Согласно опубликованному документу, за успешную добычу лисицы охотнику будет выплачиваться 1 тыс. рублей, а за волка — целых 10 тыс. рублей, независимо от пола и возраста животного. Однако стоит отметить, что особо охраняемые природные территории федерального значения не подпадают под это правило.
— Целью данной инициативы является повышение эффективности мер по предотвращению распространения бешенства среди диких животных, — сообщают в ведомстве.
Министерство природопользования и экологии намерено стимулировать охотников к контролируемой добыче хищников, что способствует сохранению экосистемы региона.
Для получения вознаграждения необходимо обратиться в министерство с заявлением, представить разрешение на охоту на пушных животных, а также шкуру добытого животного. Отказ может быть вынесен в случае отсутствия разрешения на добычу или представления шкуры в неправильном состоянии.
Важно помнить, что общественное обсуждение проекта постановления продлится до 15 июля, после чего будут приняты окончательные решения.