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Posted 23 октября, 13:06

Published 23 октября, 13:06

Modified 23 октября, 20:29

Updated 23 октября, 20:29

Шакшинский мост закроют после часа пик в Уфе

Шакшинский мост закроют после часа пик в Уфе

23 октября 2024, 13:06
Фото: sun9-43.userapi.com
Мост будет закрыт для всех видов транспорта в обоих направлениях, сообщает в среду, 23 октября, ГУП Башавтотранс.

Шакшинский мост, который проходит через реку Белую, станет недоступен для проезда в обоих направлениях в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 20:00 23 октября по 00:00 24 ноября 2024 года. Это означает, что водителям и пассажирам общественного транспорта придется учитывать изменения в привычных маршрутах. Закрытие моста намечено на вечер, что может повлечь за собой дополнительные неудобства для жителей Уфы.

На время реконструкции муниципальный маршрут №35к будет работать по измененному расписанию. Он продолжит обслуживать микрорайон Шакша, чтобы обеспечить транспортное сообщение с одноименной железнодорожной станцией. Теперь маршрут №35к пройдет от остановки «Станция Шакша» до остановки «УЗМПИ», затрагивая также микрорайон Князево. В обратном направлении автобусы будут двигаться по улице Перспективной.

На линии маршрута №35к задействованы два автобуса, которые обеспечат регулярное движение. Первое отправление с остановки «Автоцентр „КАМАЗ“» состоится в 05:58, а с остановки «Станция Шакша» — в 06:10. Последние рейсы будут отправляться с «Уфимского завода металлических и пластмассовых изделий» в 20:55 и со «Станции Шакша» в 21:50. В часы пик интервал движения составит около 30 минут, а в межпиковое время он увеличится до одного часа.

Фото: Башавтотранс
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