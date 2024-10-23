Шакшинский мост закроют после часа пик в Уфе

На линии маршрута №35к задействованы два автобуса, которые обеспечат регулярное движение. Первое отправление с остановки «Автоцентр „КАМАЗ“» состоится в 05:58, а с остановки «Станция Шакша» — в 06:10. Последние рейсы будут отправляться с «Уфимского завода металлических и пластмассовых изделий» в 20:55 и со «Станции Шакша» в 21:50. В часы пик интервал движения составит около 30 минут, а в межпиковое время он увеличится до одного часа.