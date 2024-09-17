mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 06:13

Published 17 сентября, 06:13

Modified 17 сентября, 08:08

Updated 17 сентября, 08:08

Мошенничество с нацпроектом вскрыли в Башкирии

Мошенничество с нацпроектом вскрыли в Башкирии

17 сентября 2024, 06:13
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Стерлитамакском районе председатель кооператива «Калинушка» получил наказание за обман государства, сообщает во вторник, 17 сентября, прокуратура Республики Башкортостан.

В период с 2022 по 2023 годы предприимчивый руководитель подал несколько заявлений в министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан на получение субсидий из регионального бюджета. Однако вместо того, чтобы честно отчитаться о затратах, он представил документы с заведомо ложными сведениями о покупке сельскохозяйственной продукции у членов своего кооператива на сумму свыше 5 миллионов рублей. На основании этих фальшивых данных кооперативу была выделена субсидия в размере более 520 тысяч рублей.

Прокуратура провела проверку и вскрыла это мошенническое деяние, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела. На суде подсудимый признал свою вину и даже возместил причиненный ущерб, что, возможно, помогло смягчить его наказание.

Суд назначил ему условный срок — 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 3 года и 6 месяцев, а также штраф в размере 110 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Бизнес испортил Башкирию на ₽68 млрд
Узнать подробнее
Читайте также:
Огурец-гигант шокировал БашкириюНа огромном внедорожнике переехал школьника житель УфыСнять квартиру в Уфе стало дороже на 15%
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Россия#Коррупция#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Нацпроект#Инциденты
Подпишитесь
Популярное