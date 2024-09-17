Мошенничество с нацпроектом вскрыли в Башкирии

В период с 2022 по 2023 годы предприимчивый руководитель подал несколько заявлений в министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан на получение субсидий из регионального бюджета. Однако вместо того, чтобы честно отчитаться о затратах, он представил документы с заведомо ложными сведениями о покупке сельскохозяйственной продукции у членов своего кооператива на сумму свыше 5 миллионов рублей. На основании этих фальшивых данных кооперативу была выделена субсидия в размере более 520 тысяч рублей.