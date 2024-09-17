Мошенничество с нацпроектом вскрыли в Башкирии

Posted 17 сентября, 06:13
Published 17 сентября, 06:13
Modified 17 сентября, 08:08
Updated 17 сентября, 08:08
В период с 2022 по 2023 годы предприимчивый руководитель подал несколько заявлений в министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан на получение субсидий из регионального бюджета. Однако вместо того, чтобы честно отчитаться о затратах, он представил документы с заведомо ложными сведениями о покупке сельскохозяйственной продукции у членов своего кооператива на сумму свыше 5 миллионов рублей. На основании этих фальшивых данных кооперативу была выделена субсидия в размере более 520 тысяч рублей.
Прокуратура провела проверку и вскрыла это мошенническое деяние, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела. На суде подсудимый признал свою вину и даже возместил причиненный ущерб, что, возможно, помогло смягчить его наказание.
Суд назначил ему условный срок — 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 3 года и 6 месяцев, а также штраф в размере 110 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.