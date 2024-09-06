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Updated Сегодня, 08:27

Под зиму в Уфе начали большой дорожный ремонт

Под зиму в Уфе начали большой дорожный ремонт

6 сентября 2024, 08:25
Фото: Ратмир Мавлиев
В 2024 году ремонт дороги затронет улицы Нагаево, сообщает в пятницу, 6 сентября, мэр города Ратмир Мавлиев.

Мэр города Ратмир Мавлиев объявил о начале работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который направлен на улучшение качества транспортной инфраструктуры.

В 2024 году в приоритете оказалась улица Советская, которая будет отремонтирована на участке от улицы Рощинской до улицы Солидарности. Кроме того, запланированы работы на улице Парадной, где ремонт будет осуществляться в три этапа — начиная с участка от улицы Роз до улицы Ахмата Лутфуллина и заканчивая улицей Отечественной.

По словам мэра, сейчас идет процесс выбора подрядных организаций, которые возьмутся за выполнение данных работ. Это значит, что у жителей Нагаево появится возможность увидеть реальное преобразование своего района с наступления зимы.

Мэр Уфы вышел на ремонт дороги
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