Под зиму в Уфе начали большой дорожный ремонт

В 2024 году в приоритете оказалась улица Советская, которая будет отремонтирована на участке от улицы Рощинской до улицы Солидарности. Кроме того, запланированы работы на улице Парадной, где ремонт будет осуществляться в три этапа — начиная с участка от улицы Роз до улицы Ахмата Лутфуллина и заканчивая улицей Отечественной.