Под зиму в Уфе начали большой дорожный ремонт

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Мэр города Ратмир Мавлиев объявил о начале работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который направлен на улучшение качества транспортной инфраструктуры.
В 2024 году в приоритете оказалась улица Советская, которая будет отремонтирована на участке от улицы Рощинской до улицы Солидарности. Кроме того, запланированы работы на улице Парадной, где ремонт будет осуществляться в три этапа — начиная с участка от улицы Роз до улицы Ахмата Лутфуллина и заканчивая улицей Отечественной.
По словам мэра, сейчас идет процесс выбора подрядных организаций, которые возьмутся за выполнение данных работ. Это значит, что у жителей Нагаево появится возможность увидеть реальное преобразование своего района с наступления зимы.