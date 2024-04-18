Власти объяснили мнимое благоустройство набережной в Уфе ошибкой

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Министерство ЖКХ объяснило размещение отчёта о якобы реализованном проекте благоустройства Набережной реки Уфы. Ранее пользователь Ильнур С. написал комментарий под записью главы республики с требованием дать пояснение о том, почему на сайте национального проекта «Жильё и городская среда» опубликована информация о благоустройстве набережной в Сипайлово.
Напомним, в Уфе разразился скандал из-за «липового» благоустройства Набережной реки Уфы. На сайте нацпроекта «Жильё и городская среда» действительно обозначена как реализованный объект Набережная реки Уфы — якобы это было сделано в 2023 году. К отчёту администраторы сайта прикрепили фотографии, не имеющие отношение к объекту, а также документацию, в которой речь идёт о сквере имени Альбанова в центре столицы.
Пользователь Ильнур С., комментируя запись Радия Хабирова в соцсети Vk, написал:
— Прошу прояснить ситуацию, каким образом на сайте Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» отображена недостоверная информация о благоустройстве.
Официальный представитель министерства ЖКХ Антон Аристархов ответил, что проект благоустройства Набережной реки Уфы в 2022 году действительно стал победителем голосования за объекты, подлежащие благоустройству в 2023 году. Но из-за ограниченного финансирования из числа победителей только две территории смогли попасть в муниципальную программу реконструкции — сад имени Аксакова и сквер имени Альбанова (оба — в центре Уфы).
— На сайте — https://02.gorodsreda.ru/ в отчётах о реализации территорий ошибочно указана информация о благоустройстве набережной реки Уфы.
Депутат Горсовета Руслан Кинзикеев, который на сайте федерального проекта обозначен куратором территории Набережной реки Уфы, ответил Mkset.ru, что у него нет доступа к использованию сайта.
— Мною какая-либо информация на этом сайте не заполнялась и не размещалась.
Вопрос о благоустройстве Набережной реки Уфы депутат переадресовал в администрацию города.
О том, как на самом деле выглядит набережная в Сипайлово, а не на бумагах, можете посмотреть в нашей фотогалерее.