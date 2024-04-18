Власти объяснили мнимое благоустройство набережной в Уфе ошибкой

Напомним, в Уфе разразился скандал из-за «липового» благоустройства Набережной реки Уфы. На сайте нацпроекта «Жильё и городская среда» действительно обозначена как реализованный объект Набережная реки Уфы — якобы это было сделано в 2023 году. К отчёту администраторы сайта прикрепили фотографии, не имеющие отношение к объекту, а также документацию, в которой речь идёт о сквере имени Альбанова в центре столицы.