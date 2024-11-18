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Posted 18 ноября, 10:22

Published 18 ноября, 10:22

Modified 18 ноября, 10:47

Updated 18 ноября, 10:47

Минтранс ввел новые электрички между Уфой и Шакшей

Из-за полного закрытия движения через Уфу ввели срочные меры

18 ноября 2024, 10:22
Фото: 1MI.

Минтранс ввел новые электрички между Уфой и Шакшей

В Уфе начались изменения в транспортной доступности из-за полного перекрытия движения по Шакшинскому мосту, сообщает в понедельник, 18 ноября, Минтранс Республики Башкортостан.

Как стало известно, на 22 по 29 ноября 2024 года, Минтранс совместно с АО «Башкортостанская ППК» продлили срок курсирования дополнительных пригородных поездов, для более удобного проезда в связи с перекрытием Шакшинского моста.

В рабочие дни будут курсировать поезда: № 6436 из Дёмы в Иглино, отправляющийся в 6:01 и прибывающий в 6:59, а также № 6438 из Дёмы в Шакшу с отправлением в 17:45 и прибытием в 18:30. Также не забыли про обратные маршруты: поезд № 6437 из Шакши в Дёму будет отправляться в 19:00 и прибывать в 19:44.

Кроме того, продлевается маршрут пригородного поезда № 7401 из Уфы в Раевку. Теперь пассажиры смогут доехать до Раевки не только по будням, но и по выходным. Поезд будет отправляться из Иглино в 7:32 и из Уфы в 8:21. Всего в Уфимской городской агломерации будет курсировать 55 пригородных поездов.

— Приобрести билеты можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» — для платной категории граждан проезд дешевле до 15% (только по территории Республики Башкортостан), а также в пригородных кассах, — сообщает Минтранс Башкирии.
Шакшинский мост в Уфе держат в темпе
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Как ранее сообщал Mkset, Шакшинский мост перекрыт до 24 ноября 2024 года, ремонт осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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