Из-за полного закрытия движения через Уфу ввели срочные меры

В рабочие дни будут курсировать поезда: № 6436 из Дёмы в Иглино, отправляющийся в 6:01 и прибывающий в 6:59, а также № 6438 из Дёмы в Шакшу с отправлением в 17:45 и прибытием в 18:30. Также не забыли про обратные маршруты: поезд № 6437 из Шакши в Дёму будет отправляться в 19:00 и прибывать в 19:44.