Из-за полного закрытия движения через Уфу ввели срочные меры

Posted 18 ноября, 10:22
Published 18 ноября, 10:22
Modified 18 ноября, 10:47
Updated 18 ноября, 10:47
Как стало известно, на 22 по 29 ноября 2024 года, Минтранс совместно с АО «Башкортостанская ППК» продлили срок курсирования дополнительных пригородных поездов, для более удобного проезда в связи с перекрытием Шакшинского моста.
В рабочие дни будут курсировать поезда: № 6436 из Дёмы в Иглино, отправляющийся в 6:01 и прибывающий в 6:59, а также № 6438 из Дёмы в Шакшу с отправлением в 17:45 и прибытием в 18:30. Также не забыли про обратные маршруты: поезд № 6437 из Шакши в Дёму будет отправляться в 19:00 и прибывать в 19:44.
Кроме того, продлевается маршрут пригородного поезда № 7401 из Уфы в Раевку. Теперь пассажиры смогут доехать до Раевки не только по будням, но и по выходным. Поезд будет отправляться из Иглино в 7:32 и из Уфы в 8:21. Всего в Уфимской городской агломерации будет курсировать 55 пригородных поездов.
— Приобрести билеты можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» — для платной категории граждан проезд дешевле до 15% (только по территории Республики Башкортостан), а также в пригородных кассах, — сообщает Минтранс Башкирии.
Как ранее сообщал Mkset, Шакшинский мост перекрыт до 24 ноября 2024 года, ремонт осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».