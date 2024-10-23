Башкирия станет краем осетрины

Подселение происходило поэтапно: сначала из искусственного бассейна вылавливали маленьких стерлядок, проверяли их здоровье и после всех процедур рыбок отвозили до нового места обитания. Чтобы транспортировка была безопасней, будущих жителей реки помещали в специальные контейнеры с контролем температуры. Каждая рыбка весит не менее 3 грамм, что, по словам специалистов, позволит хорошо прижиться в открытой воде.