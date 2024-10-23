Башкирия станет краем осетрины

Posted 23 октября, 08:11
Published 23 октября, 08:11
Modified 23 октября, 08:45
Updated 23 октября, 08:45
Река Быстрый Танып обогатилась исчезающим видом рыбы, а именно — мальками краснокнижной стерляди. Сотрудники Росрыболовства доставили рыб из Перми и выпустили их воду в районе села Бураево. Всего было 2 000 особей.
Подселение происходило поэтапно: сначала из искусственного бассейна вылавливали маленьких стерлядок, проверяли их здоровье и после всех процедур рыбок отвозили до нового места обитания. Чтобы транспортировка была безопасней, будущих жителей реки помещали в специальные контейнеры с контролем температуры. Каждая рыбка весит не менее 3 грамм, что, по словам специалистов, позволит хорошо прижиться в открытой воде.
Увеличение популяции стерляди в Республике Башкортостан происходило в рамках нацпроекта «Экология». Главной целью акции является сохранение природного биоразнообразия, а также снижение уровня загрязнения окружающей среды.
Ранее Mkset сообщал о начале реализации нацпроекта «Экологическое благополучие», с помощью которого в воды Башкирии выпустили более 20 000 рыб.