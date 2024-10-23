mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 08:11

Published 23 октября, 08:11

Modified 23 октября, 08:45

Updated 23 октября, 08:45

Башкирия станет краем осетрины

Башкирия станет краем осетрины

23 октября 2024, 08:11
Фото: freepik.com
Сюжет
Экология
В реку Быстрый Танып выпустили две тысячи мальков стерляди, сообщили в пресс-службе Минприроды Республики Башкортостан в среду, 23 октября.

Река Быстрый Танып обогатилась исчезающим видом рыбы, а именно — мальками краснокнижной стерляди. Сотрудники Росрыболовства доставили рыб из Перми и выпустили их воду в районе села Бураево. Всего было 2 000 особей.

Подселение происходило поэтапно: сначала из искусственного бассейна вылавливали маленьких стерлядок, проверяли их здоровье и после всех процедур рыбок отвозили до нового места обитания. Чтобы транспортировка была безопасней, будущих жителей реки помещали в специальные контейнеры с контролем температуры. Каждая рыбка весит не менее 3 грамм, что, по словам специалистов, позволит хорошо прижиться в открытой воде.

Водоемы Башкирии пополнили десятки тысяч особей стерляди
Узнать подробнее

Увеличение популяции стерляди в Республике Башкортостан происходило в рамках нацпроекта «Экология». Главной целью акции является сохранение природного биоразнообразия, а также снижение уровня загрязнения окружающей среды.

Ранее Mkset сообщал о начале реализации нацпроекта «Экологическое благополучие», с помощью которого в воды Башкирии выпустили более 20 000 рыб.

Цены на красную икру перешагнули психологический порог
Узнать подробнее
Читайте также:
Эта угроза может жить в каждом домеКоварный сорняк отравил жизнь в Башкирии«Дата перекрытия Шакшинского моста изменилась!»
#Общество#Экология#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Водоемы#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Рыболовство#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Вырубка деревьев#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Пермь#Нацпроект#Бураево#Редкие виды#Лов стерляди#Штраф за вылов стерляди
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика