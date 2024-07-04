mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

На стройке больницы в Башкирии потеряли ₽145 млн

На стройке больницы в Башкирии потеряли ₽145 млн

4 июля 2024, 09:59
Фото: 1MI
Строительство нового корпуса Аскинской центральной районной больницы стало коррупционным скандалом сообщает УФАС по РБ.

Управление капстроительства РБ объявило конкурс на строительство нового корпуса Аскинской ЦРБ, предусматривающий выполнение работ по проектированию, разработке рабочей документации, строительству здания и поставке оборудования. Конкурс проходил в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а его начальная цена составила более ₽619,9 млн.

В ходе проверки УФАС было установлено, что в контракте предусмотрены затраты на поставку оборудования в размере ₽145,4 млн. Однако, перечень требуемого оборудования в документации заказчика отсутствует.

Согласно закону о контрактной системе, информация о конкурсе, размещенная в ЕИС, должна быть полной и достоверной. УФАС признало, что Управление капстроительства РБ нарушило закон о контрактной системе. В отношении организации будет возбуждено административное дело.

Читайте также:
Ребенок едва не ослеп в детсаде в УфеМинистр Башкирии получил нагоняй от прокуратурыЖенщина отсудила ₽250 000 за сломанный позвоночник в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Башкортостан#Коррупция#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здравоохранение#Нацпроект#Инциденты#УФАС#Административное правонарушение#Контрактная система#Административное дело
Подпишитесь
Появилась неожиданная версия взрыва газа в Стерлитамаке
Сегодня, 09:58
По Башкирии запретили ездить фурам
Сегодня, 09:49
Пацана из Питера спасли в Уфе
Сегодня, 09:34
Радий Хабиров подписал важный указ про детей
Сегодня, 09:24
Видео. Рыбу — дракона поймали в Башкирии
Сегодня, 09:22
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11