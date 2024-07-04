На стройке больницы в Башкирии потеряли ₽145 млн

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Управление капстроительства РБ объявило конкурс на строительство нового корпуса Аскинской ЦРБ, предусматривающий выполнение работ по проектированию, разработке рабочей документации, строительству здания и поставке оборудования. Конкурс проходил в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а его начальная цена составила более ₽619,9 млн.
В ходе проверки УФАС было установлено, что в контракте предусмотрены затраты на поставку оборудования в размере ₽145,4 млн. Однако, перечень требуемого оборудования в документации заказчика отсутствует.
Согласно закону о контрактной системе, информация о конкурсе, размещенная в ЕИС, должна быть полной и достоверной. УФАС признало, что Управление капстроительства РБ нарушило закон о контрактной системе. В отношении организации будет возбуждено административное дело.