Политологи раскрыли секрет успеха мэра Уфы

Posted 26 сентября, 16:07
Published 26 сентября, 16:07
Modified 26 сентября, 20:02
Updated 26 сентября, 20:02
Сити-менеджер башкирской столицы по итогам августа-сентября 2024 оказался на пятой строчке рейтинга мэров российских городов. Всего участие в нём принимали 88 градоначальников. Ратмир Мавлиев уступает по эффективности, согласно версии авторов исследования, главам Тюмени, Санкт-Петербурга, Казани и Москвы.
Как считают аналитики, главным фактором в получении таких позиций для уфимского мэра стал 450-летний юбилей города. Специалисты также уверены, что Мавлиеву удалось «найти общий язык» с «ключевыми игроками команды» нынешнего главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Авторы исследования также указали на реализацию уфимской мэрией ряда замороженных ранее проектов и медийную активность главы города.
— Если еще полтора года назад Ратмир Мавлиев в масштабах башкирской политики воспринимался как несколько легковесная фигура, то сейчас эти оценки кардинально изменились, — гласят выводы политологов.
Стоит заметить, что ещё в мае Мавлиев занимал в том же рейтинге 11 строчку.
Напомним, нынешний мэр Уфы вступил в свою должность в марте 2022 года. Ранее он почти три года возглавлял администрацию Нефтекамска.
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