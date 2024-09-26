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Posted 26 сентября, 16:07

Published 26 сентября, 16:07

Modified 26 сентября, 20:02

Updated 26 сентября, 20:02

Политологи раскрыли секрет успеха мэра Уфы

Политологи раскрыли секрет успеха мэра Уфы

26 сентября 2024, 16:07
Фото: Мэрия Уфы
Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев поднялся в топ-5 среди своих коллег из других городов, гласит обнародованное в четверг, 26 сентября, исследование ЦИК «Рейтинг».

Сити-менеджер башкирской столицы по итогам августа-сентября 2024 оказался на пятой строчке рейтинга мэров российских городов. Всего участие в нём принимали 88 градоначальников. Ратмир Мавлиев уступает по эффективности, согласно версии авторов исследования, главам Тюмени, Санкт-Петербурга, Казани и Москвы.

Как считают аналитики, главным фактором в получении таких позиций для уфимского мэра стал 450-летний юбилей города. Специалисты также уверены, что Мавлиеву удалось «найти общий язык» с «ключевыми игроками команды» нынешнего главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Авторы исследования также указали на реализацию уфимской мэрией ряда замороженных ранее проектов и медийную активность главы города.

— Если еще полтора года назад Ратмир Мавлиев в масштабах башкирской политики воспринимался как несколько легковесная фигура, то сейчас эти оценки кардинально изменились, — гласят выводы политологов.
Мэру Уфы осталось немного
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Стоит заметить, что ещё в мае Мавлиев занимал в том же рейтинге 11 строчку.

Напомним, нынешний мэр Уфы вступил в свою должность в марте 2022 года. Ранее он почти три года возглавлял администрацию Нефтекамска.

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