Когда в Башкирии кончится потоп

22 инцидента, связанных с подтоплением в семи муниципалитетах Башкортостана, зафиксированы спасателями и местными властями на утро понедельника, 29 июля. Так, известно о подтоплении 47 придомовых территорий, четырех мостов и трех автодорог. Отмечается, что угрозы затопления в настоящий момент нет.