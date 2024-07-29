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Updated Сегодня, 08:03

Когда в Башкирии кончится потоп

Когда в Башкирии кончится потоп

29 июля 2024, 07:01
Фото: МЧС по РБ.
Ситуации с подтоплением жилых домов и объектов инфраструктуры находятся на контроле МЧС по РБ, сообщили в пресс-службе ведомства.

22 инцидента, связанных с подтоплением в семи муниципалитетах Башкортостана, зафиксированы спасателями и местными властями на утро понедельника, 29 июля. Так, известно о подтоплении 47 придомовых территорий, четырех мостов и трех автодорог. Отмечается, что угрозы затопления в настоящий момент нет.

Фото: МЧС по РБ.

В нескольких муниципалитетах зарегистрировано улучшение обстановки. Известно об уходе воды в деревне Миндигулово, где ранее в зоне подтопления оказалось более десятка жилых домов.

Фото: МЧС по РБ.

По данным ведомства, на территории республики в ближайшие сутки не ожидается опасных явлений погоды. Отметим, что на понедельник, 29 июля, синоптики прогнозировали облачную погоду и сильные осадки.

Видео: МЧС по РБ.
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