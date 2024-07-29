Когда в Башкирии кончится потоп

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
22 инцидента, связанных с подтоплением в семи муниципалитетах Башкортостана, зафиксированы спасателями и местными властями на утро понедельника, 29 июля. Так, известно о подтоплении 47 придомовых территорий, четырех мостов и трех автодорог. Отмечается, что угрозы затопления в настоящий момент нет.
В нескольких муниципалитетах зарегистрировано улучшение обстановки. Известно об уходе воды в деревне Миндигулово, где ранее в зоне подтопления оказалось более десятка жилых домов.
По данным ведомства, на территории республики в ближайшие сутки не ожидается опасных явлений погоды. Отметим, что на понедельник, 29 июля, синоптики прогнозировали облачную погоду и сильные осадки.