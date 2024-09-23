Башкирский Госкомитет по тарифам остался без главы

Бурдюк отдала работе в ведомстве 14 лет — в ГК она получила первую должность ещё в июне 2010 года, тогда чиновница занимала пост начальника отдела ЖКХ. С 2015 года работала заместителем главы ведомства, после чего возглавила комитет, с 2016 года — в статусе «и. о.», а с 2017 — официально.