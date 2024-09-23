Башкирский Госкомитет по тарифам остался без главы

Posted 23 сентября, 15:14
Published 23 сентября, 15:14
Modified 23 сентября, 18:42
Updated 23 сентября, 18:42
Как указано в сообщении пресс-службы руководителя РБ, Бурдюк высокий пост покинула по собственному желанию. Продолжать карьеру экс-чиновница не намерена — она была отправлена на пенсию за выслугу лет. До назначения нового главы Госкомитета исполнять руководящие обязанности будет Наиль Шарафутдинов.
Бурдюк отдала работе в ведомстве 14 лет — в ГК она получила первую должность ещё в июне 2010 года, тогда чиновница занимала пост начальника отдела ЖКХ. С 2015 года работала заместителем главы ведомства, после чего возглавила комитет, с 2016 года — в статусе «и. о.», а с 2017 — официально.
Шарафутдинов ранее работал заместителем главы ГК по тарифам. В ведомство он попал в 2012 году, спустя три года дослужился до замначальника отдела ЖКХ, в 2017 — стал руководителем отдела. В 2018 был назначен зампредседателя Госкомитета.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии одновременно ушли в отставку главы ряда муниципалитетов и сотрудники других органов власти. Внезапный «чиновникопад» в региона прокомментировала пресс-служба Хабирова.