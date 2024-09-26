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Posted 26 сентября, 13:06

Published 26 сентября, 13:06

Modified 26 сентября, 13:31

Updated 26 сентября, 13:31

Включение отопления в Уфе отложили

Отопление в Башкирии дали лишь местами

26 сентября 2024, 13:06
Фото: 1MI

Включение отопления в Уфе отложили

Сюжет
Башкирия
В регионе начался отопительный сезон, но тепло еще не дошло до всех домов, сообщает в четверг, 26 сентября, министр ЖКХ Республики Ирина Голованова.

Согласно действующим нормам, отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. Но, как отмечает Ирина Голованова, не все так просто. Решение о начале отопительного сезона принимает муниципалитет, и только после его постановления теплоснабжающие организации начинают подавать тепло в дома и социальные учреждения.

— На сегодняшний день почти тысяча многоквартирных домов и более 700 социальных объектов уже получили долгожданное тепло, — сообщает Ирина Голованова.

В регионе успешно проведены подготовительные мероприятия, однако нельзя исключать возникновение точечных проблем. Например, иногда возникают воздушные пробки, что может вызвать задержки с подачей тепла.

Среди муниципалитетов, где уже началась подача тепла — Абзелиловский, Аскинский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Благовещенский, Сибай, Татышлинский, Нуримановский, Салаватский, Мелеузовский, Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Дуванский, Янаульский, Учалинский, Уфимский, Октябрьский, Кумертау, Межгорье. Вопрос «Когда включат отопление в Уфе» всё еще остается без четкого ответа: все зависит от капризов природы и решения городских властей.

Отопление в Уфе пока включать не планируют
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