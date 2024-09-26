Отопление в Башкирии дали лишь местами

Согласно действующим нормам, отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. Но, как отмечает Ирина Голованова, не все так просто. Решение о начале отопительного сезона принимает муниципалитет, и только после его постановления теплоснабжающие организации начинают подавать тепло в дома и социальные учреждения.