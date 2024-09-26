Хабиров объявил о раздаче квартир в Башкирии

Posted 26 сентября, 10:28
Published 26 сентября, 10:28
Modified 26 сентября, 11:38
Updated 26 сентября, 11:38
В своем обращении Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подчеркнул, что проблема аварийного жилья остается одной из самых серьезных в регионе. С 2019 года по 2023 год в рамках адресной программы удалось переселить 9 тысяч человек из 112 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Все это касалось домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, и теперь таких объектов в Республике не осталось.
Согласно новой федеральной программе, Башкортостан также будет участвовать в расселении многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. В планах до 2030 года расселить 565 аварийных зданий в 38 муниципальных образованиях, что позволит улучшить условия жизни 14,7 тысячам человек и освободить 227 тысяч квадратных метров.
— Мы начинаем с Уфы и Бирска, но не собираемся останавливаться на этом. Параллельно мы ищем другие варианты решения проблемы. Рекомендуем муниципалитетам включать аварийное жилье в договора о комплексном развитии территорий с застройщиками, чтобы на его месте возникали новые современные кварталы с развитой социальной инфраструктурой, — отметил Хабиров.
В то же время, как показывает практика, необходимость расселения становится действительно актуальной. Например, в Стерлитамаке было признано аварийным здание на улице Свердлова, 206. Техническая экспертиза показала, что дом не подлежит ремонту и нуждается в немедленном расселении жильцов. В связи с этим администрация предложила им жилплощадь для временного проживания, однако жителям нужно оформить необходимые документы.
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