Хабиров объявил о раздаче квартир в Башкирии

В своем обращении Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подчеркнул, что проблема аварийного жилья остается одной из самых серьезных в регионе. С 2019 года по 2023 год в рамках адресной программы удалось переселить 9 тысяч человек из 112 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Все это касалось домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, и теперь таких объектов в Республике не осталось.