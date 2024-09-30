Названа дата включения отопления в Уфе

Posted 30 сентября, 08:02
Published 30 сентября, 08:02
Modified 30 сентября, 08:31
Updated 30 сентября, 08:31
С приближением холодов жители Уфы с нетерпением ждут, когда в их домах начнёт работать отопление. В условиях резких перепадов температур, которые наблюдаются в регионе, и. о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова предложила муниципалитетам начать подачу тепла с 1 октября для социальных объектов, а с 7 октября — для жилых домов. Однако окончательное решение о начале отопительного сезона остаётся за самими муниципалитетами.
На 30 сентября отопительный сезон уже стартовал в 44 муниципалитетах, среди которых такие города, как Кумертау, Межгорье, Октябрьский и Сибай, а также ряд сельских районов.
Тем не менее, в крупных городах, таких как Уфа, Салават, Стерлитамак и Нефтекамск, решение о начале отопления ещё не принято. В общей сложности в 19 муниципалитетах региона остаётся неопределённость по этому вопросу.
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