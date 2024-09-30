Названа дата включения отопления в Уфе

С приближением холодов жители Уфы с нетерпением ждут, когда в их домах начнёт работать отопление. В условиях резких перепадов температур, которые наблюдаются в регионе, и. о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова предложила муниципалитетам начать подачу тепла с 1 октября для социальных объектов, а с 7 октября — для жилых домов. Однако окончательное решение о начале отопительного сезона остаётся за самими муниципалитетами.