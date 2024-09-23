Отопление в Уфе пока включать не планируют

Posted 23 сентября, 08:53
Published 23 сентября, 08:53
Modified 23 сентября, 09:47
Updated 23 сентября, 09:47
По словам Ирины Головановой, к концу недели в Республике Башкортостан ожидается потепление до +20 градусов Цельсия, что отодвигает начало отопительного сезона. Глава региона Радий Хабиров подчеркнул важность работы муниципалитетов, которые принимают решения о старте отопления в тесном сотрудничестве с профильным министерством региона.
— Жизнь такова, что сегодня тепло, а завтра может мороз ударить, — отметил Хабиров, подчеркивая непредсказуемость погоды.
Согласно законодательству, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже 8 градусов и держится на этом уровне в течение пяти дней подряд.
Стоит отметить, что в большинстве российских регионов отопительный сезон обычно начинается в конце сентября — начале октября. Точная дата зависит от погодных условий, и в случае задержек запуск отопления осуществляется поэтапно. Прежде всего тепло получают социальные объекты: школы, больницы и детские сады. Затем подключают жилые дома, а последними — другие учреждения.
С 2019 года в Башкирии плата за отопление осуществляется по схеме «1/8». В минувшем сезоне большинство муниципалитетов начали рассылать квитанции только в октябре, тогда как 21 из них успели сделать это еще в сентябре. Рассмотрим также, что в домах без общедомового прибора учета размер платы за отопление определяется по нормам потребления теплоресурса.