mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 08:53

Published 23 сентября, 08:53

Modified 23 сентября, 09:47

Updated 23 сентября, 09:47

Отопление в Уфе пока включать не планируют

Отопление в Уфе пока включать не планируют

23 сентября 2024, 08:53
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В ближайшие дни не все жители Башкирии не смогут рассчитывать на включение отопления в своих домах, сообщает в понедельник, 23 сентября, министр ЖКХ Республики Башкортостан Ирина Голованова.

По словам Ирины Головановой, к концу недели в Республике Башкортостан ожидается потепление до +20 градусов Цельсия, что отодвигает начало отопительного сезона. Глава региона Радий Хабиров подчеркнул важность работы муниципалитетов, которые принимают решения о старте отопления в тесном сотрудничестве с профильным министерством региона.

— Жизнь такова, что сегодня тепло, а завтра может мороз ударить, — отметил Хабиров, подчеркивая непредсказуемость погоды.

Согласно законодательству, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже 8 градусов и держится на этом уровне в течение пяти дней подряд.

Стоит отметить, что в большинстве российских регионов отопительный сезон обычно начинается в конце сентября — начале октября. Точная дата зависит от погодных условий, и в случае задержек запуск отопления осуществляется поэтапно. Прежде всего тепло получают социальные объекты: школы, больницы и детские сады. Затем подключают жилые дома, а последними — другие учреждения.

С 2019 года в Башкирии плата за отопление осуществляется по схеме «1/8». В минувшем сезоне большинство муниципалитетов начали рассылать квитанции только в октябре, тогда как 21 из них успели сделать это еще в сентябре. Рассмотрим также, что в домах без общедомового прибора учета размер платы за отопление определяется по нормам потребления теплоресурса.

Когда в Уфе включат отопление
Узнать подробнее
Читайте также:
Спасатели шесть дней искали потеряшку в БашкирииЖители Башкирии получат новые льготы по капремонту:В Башкирии обстреляли дом
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Отопительный сезон#Башкортостан#Отопление#ЖКХ#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Радий Хабиров#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Потепление#Законодательство#Российские регионы#Муниципалитеты#Социальные объекты#Квитанции#Плата за отопление
Подпишитесь
Популярное