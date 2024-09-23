Отопление в Уфе пока включать не планируют

С 2019 года в Башкирии плата за отопление осуществляется по схеме «1/8». В минувшем сезоне большинство муниципалитетов начали рассылать квитанции только в октябре, тогда как 21 из них успели сделать это еще в сентябре. Рассмотрим также, что в домах без общедомового прибора учета размер платы за отопление определяется по нормам потребления теплоресурса.