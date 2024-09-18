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Posted 18 сентября, 06:54

Published 18 сентября, 06:54

Modified 18 сентября, 07:54

Updated 18 сентября, 07:54

По 10 дворов в день хотят сдавать в Башкирии

По 10 дворов в день хотят сдавать в Башкирии

18 сентября 2024, 06:54
Фото: Радий Хабиров
Сюжет
Башкирия
Ремонт завершили всего на 18 придомовых территориях, до конца сентября власти намерены обновить еще 125, сообщил в среду, 18 сентября, глава региона Радий Хабиров.

В регионе активно продолжается программа «Башкирские дворики», и власти настроены на серьезные темпы работы. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, к концу 2024 года в планах — благоустроить 143 двора в 33 муниципальных образованиях.

Хабиров подчеркнул, что несмотря на трудности, программа продолжает развиваться. С момента ее запуска в 2019 году было приведено в порядок уже 1326 придомовых территорий. Это включает установку детских и спортивных площадок с резиновым покрытием, организацию дополнительных парковок и асфальтирование подъездных дорог.

Интересно, что жители активно участвуют в каждом проекте «башкирского дворика», внося свои предложения и коррективы. В 2025 году власти намерены включить в программу еще 120 дворов, что позволит улучшить качество жизни многих семей.

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