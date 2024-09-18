По 10 дворов в день хотят сдавать в Башкирии

Хабиров подчеркнул, что несмотря на трудности, программа продолжает развиваться. С момента ее запуска в 2019 году было приведено в порядок уже 1326 придомовых территорий. Это включает установку детских и спортивных площадок с резиновым покрытием, организацию дополнительных парковок и асфальтирование подъездных дорог.