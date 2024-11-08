mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Краснодарский край

Выбрать дату
2024
Уфа попала в топ нищего отдыха
8 ноября, 13:18
Вирус Коксаки — когда ждать в Башкирии
6 ноября, 18:28
Благоустройством Уфы занимались мертвые души
1 ноября, 13:46
Видео. Особо опасного уфимца объявили в федеральный розыск
25 октября, 11:35
Срочно. «Вооружен и особо опасен»: уфимец напал на полицию и отнял пистолет
24 октября, 09:25
Куда все уезжают из Уфы
9 сентября, 13:11
Уфимец опозорился в Сочи
9 сентября, 11:29
Состоятельные мужчины покидают Башкирию
30 августа, 11:38
Куда и почему люди уезжают из Башкирии
26 августа, 11:36
Башкирский мёд снова в центре внимания
14 августа, 07:26
Уфимец украл ром за ₽100 000 в Сочи
30 июля, 10:08
Мэр Сочи Копайгородский рассказал о реализации инфраструктурных проектов
17 января, 13:19
2022
«Салават» проиграл третий подряд матч. Игра с «Сочи» похожа на встречу с «Барысом»
16 ноября 2022, 03:23
2018
Проблема с датой матча «Уфа» - «Краснодар» пока не решена – «Советский спорт»
8 августа 2018, 05:06

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика