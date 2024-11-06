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Posted 6 ноября, 18:28

Published 6 ноября, 18:28

Modified 6 ноября, 20:02

Updated 6 ноября, 20:02

Вирус Коксаки подступает к Башкортостану

Вирус Коксаки — когда ждать в Башкирии

6 ноября 2024, 18:28
Фото: 1MI.

Вирус Коксаки подступает к Башкортостану

Ситуация с вирусом Коксаки становится все более напряженной, и Роспотребнадзор Башкирии в среду, 6 ноября, предупреждает о возможных рисках.

Вирус Коксаки — это не просто название для пугающей истории. Он принадлежит к группе энтеровирусных инфекций, которые широко распространены по всему миру. Этот вирус был впервые обнаружен в американском городе Коксаки, откуда и получил свое имя.

Но как же он распространяется, и чем может быть опасен?

Основной источник заражения — это человек. По данным специалистов, вирус выделяется в окружающую среду через испражнения больного, что делает санитарные условия особенно важными. Заражение может произойти при употреблении загрязненной воды или пищи, а также через контакт с предметами обихода, которые могли попасть в «зону риска».

— И даже если вы находитесь вдали от источника инфекции, будьте осторожны: возможен воздушно-капельный путь передачи, — комментируют специалисты.
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Кто же находится в группе риска?

Как считают эксперты, особенно уязвимы отдыхающие в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по Коксаки. В первую очередь, под угрозой находятся дети, посещающие детские учреждения, а также люди с ослабленным иммунитетом — новорожденные, пожилые граждане и те, кто страдает от иммунодефицитных состояний.

Симптомы вируса Коксаки

Симптомы заболевания могут проявляться различными способами: ухудшение самочувствия, повышение температуры тела, кашель и насморк.

— Не стоит игнорировать такие признаки как боли в горле, сыпь или жидкий стул — они могут свидетельствовать о заражении, — добавляют специалисты.
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В связи с недавними случаями заболевания детей энтеровирусной инфекцией на турецких курортах Роспотребнадзор Башкирии организовал работу «горячей линии» для предоставления консультаций по вопросам профилактики и лечения данной инфекции.

Коксаки в Башкирии

По данным федеральных СМИ, инфекция уже зафиксирована минимум в девяти регионах России: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан — это только некоторые из них. В Башкирии также наблюдались случаи заражения вирусами Коксаки в предыдущие годы; так например в 2017 году были зарегистрированы случаи заболеваний Коксаки в видах А6 и А10.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе из-за норовирусной инфекции сотрудники местного завода попали в больницу.

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