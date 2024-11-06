Вирус Коксаки — когда ждать в Башкирии

Posted 6 ноября, 18:28
Published 6 ноября, 18:28
Modified 6 ноября, 20:02
Updated 6 ноября, 20:02
Вирус Коксаки — это не просто название для пугающей истории. Он принадлежит к группе энтеровирусных инфекций, которые широко распространены по всему миру. Этот вирус был впервые обнаружен в американском городе Коксаки, откуда и получил свое имя.
Основной источник заражения — это человек. По данным специалистов, вирус выделяется в окружающую среду через испражнения больного, что делает санитарные условия особенно важными. Заражение может произойти при употреблении загрязненной воды или пищи, а также через контакт с предметами обихода, которые могли попасть в «зону риска».
— И даже если вы находитесь вдали от источника инфекции, будьте осторожны: возможен воздушно-капельный путь передачи, — комментируют специалисты.
Как считают эксперты, особенно уязвимы отдыхающие в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по Коксаки. В первую очередь, под угрозой находятся дети, посещающие детские учреждения, а также люди с ослабленным иммунитетом — новорожденные, пожилые граждане и те, кто страдает от иммунодефицитных состояний.
Симптомы заболевания могут проявляться различными способами: ухудшение самочувствия, повышение температуры тела, кашель и насморк.
— Не стоит игнорировать такие признаки как боли в горле, сыпь или жидкий стул — они могут свидетельствовать о заражении, — добавляют специалисты.
В связи с недавними случаями заболевания детей энтеровирусной инфекцией на турецких курортах Роспотребнадзор Башкирии организовал работу «горячей линии» для предоставления консультаций по вопросам профилактики и лечения данной инфекции.
По данным федеральных СМИ, инфекция уже зафиксирована минимум в девяти регионах России: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан — это только некоторые из них. В Башкирии также наблюдались случаи заражения вирусами Коксаки в предыдущие годы; так например в 2017 году были зарегистрированы случаи заболеваний Коксаки в видах А6 и А10.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе из-за норовирусной инфекции сотрудники местного завода попали в больницу.