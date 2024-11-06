Вирус Коксаки — когда ждать в Башкирии

По данным федеральных СМИ, инфекция уже зафиксирована минимум в девяти регионах России: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан — это только некоторые из них. В Башкирии также наблюдались случаи заражения вирусами Коксаки в предыдущие годы; так например в 2017 году были зарегистрированы случаи заболеваний Коксаки в видах А6 и А10.