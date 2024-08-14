Башкирский мёд снова в центре внимания

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Башкортостан оказался регионом России, где делают самый вкусный мёд по версии пользователей портала «Твил». Субъекту отдали свои голоса 29% респондентов.
Среди других участников рейтинга оказались:
Краснодарский край (17%);
Республика Крым (16%);
Алтайский край (12%);
Тамбовская область (10%);
Ставропольский край (6%);
Приморский край (4%);
Республика Татарстан (3%);
Пермский край (2%);
Ростовская область (1%).
Добыча мёда в Башкирии имеет глубокую историю. Регион славится древними традициями бортничества, некоторые традиции которого были заложены ещё до прихода тюркских племён на территорию современного Башкортостана. Кроме того, золотом региона считается уникальная бурзянская пчела.