Башкирский мёд снова в центре внимания

Добыча мёда в Башкирии имеет глубокую историю. Регион славится древними традициями бортничества, некоторые традиции которого были заложены ещё до прихода тюркских племён на территорию современного Башкортостана. Кроме того, золотом региона считается уникальная бурзянская пчела.