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Posted 24 октября, 09:25

Published 24 октября, 09:25

Modified 24 октября, 12:56

Updated 24 октября, 12:56

В Башкирии ищут напавшего на полицейского мужчину

«Вооружен и особо опасен»: уфимец напал на полицию и отнял пистолет

24 октября 2024, 09:25
Фото: Shot

В Башкирии ищут напавшего на полицейского мужчину

Оперативники разыскивают уроженца Башкирии, которого считают причастным к нападению на сотрудников полиции, сообщил в четверг, 24 октября, Mkset источник в правоохранительных органах.

Сотрудники системы правопорядка разыскивают уроженца Башкирии в связи событиями в Краснодарском крае РФ. Ранее там мужчины напали на сотрудника полиции, избили его и отняли табельное оружие с магазином патронов.

Как сообщает Shot, полиция ввела план «Перехват». На предполагаемых преступников распространены ориентировки. Одного из разыскиваемых уже задержали. По данным источника, это 32-летний Артур Б. Его соучастником, как считает полиция, выступил 33-летний Марат Абдюшев, родом из Толбазов в Башкирии. Его местонахождение пока не установлено. С этим и связано внимание силовиков к родине подозреваемого в нападении.

Нападение на полицию произошло в ночь на четверг, 24 октября, в районе улиц Лузана и 2-й линии Нефтяников в Краснодаре. Полицейские остановили приятелей для проверки документов. Внимание со стороны стражей закона не понравилось мужчинам. Один из них, предположительно — уроженец Толбазов и ныне житель Уфы Марат Абдюшев, набросился на полицейского, избил его и отобрал телефон и табельное оружие с заряженным почти полным магазином.

Известно, что ранее Марат Абдюшев был объявлен в федеральный розыск за мошенничество.

Фото: Shot
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