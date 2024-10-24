«Вооружен и особо опасен»: уфимец напал на полицию и отнял пистолет

Сотрудники системы правопорядка разыскивают уроженца Башкирии в связи событиями в Краснодарском крае РФ. Ранее там мужчины напали на сотрудника полиции, избили его и отняли табельное оружие с магазином патронов.



Как сообщает Shot, полиция ввела план «Перехват». На предполагаемых преступников распространены ориентировки. Одного из разыскиваемых уже задержали. По данным источника, это 32-летний Артур Б. Его соучастником, как считает полиция, выступил 33-летний Марат Абдюшев, родом из Толбазов в Башкирии. Его местонахождение пока не установлено. С этим и связано внимание силовиков к родине подозреваемого в нападении.



Нападение на полицию произошло в ночь на четверг, 24 октября, в районе улиц Лузана и 2-й линии Нефтяников в Краснодаре. Полицейские остановили приятелей для проверки документов. Внимание со стороны стражей закона не понравилось мужчинам. Один из них, предположительно — уроженец Толбазов и ныне житель Уфы Марат Абдюшев, набросился на полицейского, избил его и отобрал телефон и табельное оружие с заряженным почти полным магазином.



Известно, что ранее Марат Абдюшев был объявлен в федеральный розыск за мошенничество.