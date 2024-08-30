Состоятельные мужчины покидают Башкирию

Осень — время, когда многие задумываются о планах на отпуск. В этом году 44% жителей Уфы собираются провести свой отдых дома или в поездках по России. Однако среди тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей, наблюдается явная тенденция к сокращению интереса к своему родному региону. Опрос, проведенный сервисом по поиску высокооплачиваемой работы, показал, что экономически активные граждане все чаще стремятся покинуть Башкирию.