Состоятельные мужчины покидают Башкирию

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Осень — время, когда многие задумываются о планах на отпуск. В этом году 44% жителей Уфы собираются провести свой отдых дома или в поездках по России. Однако среди тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей, наблюдается явная тенденция к сокращению интереса к своему родному региону. Опрос, проведенный сервисом по поиску высокооплачиваемой работы, показал, что экономически активные граждане все чаще стремятся покинуть Башкирию.
Согласно данным исследования, 19% респондентов планируют провести отпуск дома, 12% выбирают поездки по России, а 5% намерены отправиться за границу. Среди популярных направлений внутреннего туризма выделяются курорты Краснодарского края и Кавказа, а также города Золотого кольца. Что касается зарубежных поездок, то предпочтение отдается Турции, Египту и Таиланду.
Интересно отметить гендерные различия в планах на отдых: женщины чаще выбирают домашний отдых (17%) и поездки по России (11%), тогда как мужчины более склонны к заграничным путешествиям (7%).
Проблема заключается не только в желаниях респондентов. Устойчивый тренд свидетельствует о том, что почти половина (49%) жителей Уфы не планирует брать осенний отпуск вовсе.
— Это может говорить о финансовых трудностях или же об отсутствии привлекательных вариантов для отдыха внутри региона, — считают эксперты.
Результаты опросов показывают интересную динамику: согласно исследованию количество людей из Башкирии, которые не выезжали за границу из-за недостатка средств в последние годы остается высоким — 53% респондентов отметили отсутствие финансовой возможности в 2015 году и 44% в 2024 году. Более того, растет число тех, кто просто не хочет выезжать за пределы страны — такие ответы дали соответственно 14% и почти 9% опрошенных.
— Если раньше заграница манила возможностью новых впечатлений и отдыха на пляже под солнцем Турции или Египта, то сейчас всё больше людей остаются дома или выбирают внутренние направления без ущерба для бюджета, — комментируют эксперты.