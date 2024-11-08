Уфа попала в топ нищего отдыха

Стоит отметить, что на первом месте по доступности разместился Ейск в Краснодарском крае с ценой за ночь всего 2304 рубля. На втором месте — Туапсе, где средняя стоимость ночи составляет 2400 рублей. Замыкает тройку лидеров Горячий Ключ с ценой 2583 рубля за ночь. А обогнало в рейтинге Уфу и заняло четвертое место — село Соколиное в Крыму с ценой 2700 рублей за ночь. Также в списке оказались Владикавказ, Барнаул, Хабаровск, Улан-Удэ и Рязань.