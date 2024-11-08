Уфа попала в топ нищего отдыха

Posted 8 ноября, 13:18
Published 8 ноября, 13:18
Modified 8 ноября, 13:20
Updated 8 ноября, 13:20
По данным ТВИЛ.РУ, Уфа занимает почетное пятое место среди самых популярных экономных мест для зимнего отдыха. Средняя цена ночи проживания здесь составляет всего 2750 рублей.
— На фоне внушительных цен в других популярных курортах, это вполне разумная сумма для комфортного отдыха, — считают эксперты.
Стоит отметить, что на первом месте по доступности разместился Ейск в Краснодарском крае с ценой за ночь всего 2304 рубля. На втором месте — Туапсе, где средняя стоимость ночи составляет 2400 рублей. Замыкает тройку лидеров Горячий Ключ с ценой 2583 рубля за ночь. А обогнало в рейтинге Уфу и заняло четвертое место — село Соколиное в Крыму с ценой 2700 рублей за ночь. Также в списке оказались Владикавказ, Барнаул, Хабаровск, Улан-Удэ и Рязань.
Как ранее сообщал Mkset, в 2025-м году новогодние выходные продлятся с 1 по 8 января включительно, а первая рабочая неделя будет состоять всего из двух дней: 9 и 10 января.