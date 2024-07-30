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Уфимец украл ром за ₽100 000 в Сочи

Уфимец украл ром за ₽100 000 в Сочи

30 июля 2024, 10:08
Пока его напарник стоят на «шухере», житель Уфы искал в кальянной дорогой алкоголь, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

33-летний уфимец стал героем криминальных сводок южных регионов России. Мужчина приехал этим летом в Сочи и решил поживиться алкоголем. На дело он взял с собой приятеля из Новосибирска. Он оказался наводчиком. Вместе они украли из кальянной в районе Сочи подарочную бутылку элитного рома за ₽100 000. Именно в эту сумму оценил напиток хозяин заведения в курортном городе.

Злоумышленников удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения в кальянной. На кадрах видно, как уфимец, скрывая свое лицо за медицинской маской и бейсболкой, рано утром заходит в заведение, пока его напарник стоит на «шухере». Уфимец берет футляр с ромом и уходит вместе с подельником, который раньше работал в этой кальянной в Красной Поляне барменом.

На гостей Сочи завели уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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