Особо опасного уфимца объявили в федеральный розыск

Как ранее сообщал Mkset, в ночь на 24 октября в Краснодаре два мужчины, среди которых оказался 33-летний Марат Абдюшев из Толбазов, напали на полицейских во время проверки документов. В результате стычки один из стражей порядка был избит, а его табельное оружие с магазином патронов оказалось в руках злоумышленников.