mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 11:35

Published 25 октября, 11:35

Modified 25 октября, 11:39

Updated 25 октября, 11:39

Особо опасного уфимца объявили в федеральный розыск

Особо опасного уфимца объявили в федеральный розыск

25 октября 2024, 11:35
Фото: Полиция Краснодара
Уроженец Башкирии был объявлен в федеральный розыск за причастность к нападению на сотрудников полиции, сообщает в пятницу, 25 октября, МВД по Краснодарскому краю.

Как ранее сообщал Mkset, в ночь на 24 октября в Краснодаре два мужчины, среди которых оказался 33-летний Марат Абдюшев из Толбазов, напали на полицейских во время проверки документов. В результате стычки один из стражей порядка был избит, а его табельное оружие с магазином патронов оказалось в руках злоумышленников.

«Вооружен и особо опасен»: уфимец напал на полицию и отнял пистолет
Узнать подробнее

Как стало известно, план «Перехват» уже введен в действие, и полиция активно ищет подозреваемых. Одного из них — 32-летнего Артура Б., удалось задержать. Однако местонахождение его соучастника Абдюшева остается неизвестным.

Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, правоохранительные органы совместно с Росгвардией проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления местоположения Абдюшева. Также кубанцев и гостей города предупредили о возможности появления дорожных заторов, которые могут образоваться из-за работы силовых структур.

В Башкирии дети осквернили Вечный Огонь — подробности инцидента
Узнать подробнее
Читайте также:
В России взлетела ключевая ставка — почемуМолодой отец погиб на работе в УфеБюджет Башкирии останется «минусовым»
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Полиция#Мвд#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Розыск#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Стрельба#Кумертау#Краснодарский край#Белебей#Арест#Мелеуз#Инциденты#Преступники#Силовые структуры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика