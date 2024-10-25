Особо опасного уфимца объявили в федеральный розыск

Posted 25 октября, 11:35
Published 25 октября, 11:35
Modified 25 октября, 11:39
Updated 25 октября, 11:39
Как ранее сообщал Mkset, в ночь на 24 октября в Краснодаре два мужчины, среди которых оказался 33-летний Марат Абдюшев из Толбазов, напали на полицейских во время проверки документов. В результате стычки один из стражей порядка был избит, а его табельное оружие с магазином патронов оказалось в руках злоумышленников.
Как стало известно, план «Перехват» уже введен в действие, и полиция активно ищет подозреваемых. Одного из них — 32-летнего Артура Б., удалось задержать. Однако местонахождение его соучастника Абдюшева остается неизвестным.
Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, правоохранительные органы совместно с Росгвардией проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления местоположения Абдюшева. Также кубанцев и гостей города предупредили о возможности появления дорожных заторов, которые могут образоваться из-за работы силовых структур.