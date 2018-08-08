Проблема с датой матча «Уфа» - «Краснодар» пока не решена – «Советский спорт»

«Уфе» 13 августа предстоит провести домашний матч третьего тура чемпионата России по футболу против «Краснодара», а уже на 14 августа УЕФА назначил российскому клубу ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги Европы с люксембургским «Прогресом». Это не позволяет уфимской команде играть с «Краснодаром» согласно ранее утвержденному календарю.
Проблема возникла из-за того, что в Люксембурге два клуба прошли неожиданно далеко в еврокубках и там не хватило стадионов, чтобы провести их матчи в один день, пишет «Советский спорт». А в УЕФА приняли решение из-за этого перенести игру «Прогреса» и «Уфы» на 14 августа.
ФК «Уфа» обратился к «Краснодару» с предложением перенести матч третьего тура между этими клубами на резервный день. Это может быть 22 мая 2019 года, 5 декабря 2018 года и 24 февраля 2019 года. Но там с таким предложением не согласились.
В «Краснодаре» предложили перенести игру с 13-ого на 12-е августа. Уфимской команде в этом случае не удастся восстановиться после матча и удачно выступить через день в Люксембурге, учитывая, что еще придется тратить время на дорогу. Но пока договоренности между клубами так и не достигнуто. Хотя чем лучше выступит уфимская команда, тем выше поднимется Россия в рейтинге УЕФА, и это в итоге даст возможность выступить в еврокубках большему числу российских клубов.
В Российской премьер-лиге ранее обещали, что вопрос с переносом матча будет решен в понедельник, 6 августа. Но сегодня среда, а ясности по календарю третьего тура так и нет.
В ФК «Уфа» также заявили, что ведутся переговоры с люксембургским клубом «Прогрес Нидеркорн», возможно, удастся все-таки вернуть дату ответного матча с этим клубом в Лиге Европы на 16 августа, как и планировалось ранее. Сегодня представители двух клубов проведут на стадионе «Нефтяник» пресс-конференцию, на которой, возможно, и станет известно о результатах этих переговоров.