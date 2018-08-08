Проблема с датой матча «Уфа» - «Краснодар» пока не решена – «Советский спорт»

В «Краснодаре» предложили перенести игру с 13-ого на 12-е августа. Уфимской команде в этом случае не удастся восстановиться после матча и удачно выступить через день в Люксембурге, учитывая, что еще придется тратить время на дорогу. Но пока договоренности между клубами так и не достигнуто. Хотя чем лучше выступит уфимская команда, тем выше поднимется Россия в рейтинге УЕФА, и это в итоге даст возможность выступить в еврокубках большему числу российских клубов.