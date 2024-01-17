Мэр Сочи Копайгородский рассказал о реализации инфраструктурных проектов

В Сочи, согласно задачам, поставленным Минстроем, определено несколько территорий, на которых в первую очередь запланированы работы, направленные на модернизацию системы ливнеотведения. Как отметил мэр Алексей Копайгородский, суммарная протяженность участков для защиты берега и его укрепления составляет 29 км, уже готов перечень из семисот точек, на которых будут проведены работы по противодействию оползням. По словам мэра Сочи Копайгородского, сейчас ведется проработка механизмов, которые можно использовать для реализации работ.