Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Как рассказал мэр Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале, город к настоящему моменту готов к старту работ в рамках программ, связанных с обновлением существующей инфраструктуры и инженерных сетей. До конца 2024 года, по словам Копайгородского, в Сочи начнется строительство на 20 площадках, также будут построены дома в двух районах для переселения из аварийного жилья. Мэр Сочи Копайгородский отметил, что этап 2023–2024 годов полностью выполняется.
Также мэр Алексей Сергеевич Копайгородский рассказал о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках этого проекта в городе уже идет строительство новой школы в одном из микрорайонов.
В Сочи, согласно задачам, поставленным Минстроем, определено несколько территорий, на которых в первую очередь запланированы работы, направленные на модернизацию системы ливнеотведения. Как отметил мэр Алексей Копайгородский, суммарная протяженность участков для защиты берега и его укрепления составляет 29 км, уже готов перечень из семисот точек, на которых будут проведены работы по противодействию оползням. По словам мэра Сочи Копайгородского, сейчас ведется проработка механизмов, которые можно использовать для реализации работ.
Мэр Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский поблагодарил ведомство и весь блок Министерства строительства и ЖКХ РФ за содействие в реализации важных для города проектов и за их сопровождение. Как заверил мэр Копайгородский, будут выполнены все задачи, связанные с сохранением экологии и с повышением качества жизни, которые поставил президент России. Стоит отметить, что город при Копайгородском действительно изменился в лучшую сторону.