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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Куда и почему люди уезжают из Башкирии

Куда и почему люди уезжают из Башкирии

26 августа 2024, 11:36
Фото: 1MI
Эксперты назвали локации миграции жителей Республики Башкортостан летом и осенью 2024 года.

В тренде у жителей Башкирии остается экономичный отдых, причем, как для взрослых, так и для детей, сообщают «Анекс» и «Суперджоб» данные своих исследований о летней отпускной и каникулярной миграции у заказчиков путешествий из Республики Башкортостан.

Летом 2024 года жители Башкирии сделали акцент на излюбленных у российских туристах странах для отдыха. Это Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд. Те, кто раньше проводил лето за пределами России, теперь все чаще обращают внимание на отечественные курорты: прирост путешествий составил 50%. Те, кто до сих пор может себе позволить «берег турецкий и Африку», свои расходы сокращать летом 2024 года не стали: семьи с детьми из Башкирии все чаще выбирают иностранные VIP-отели и туры.

Чаще всего для отпуска в России туристы из Башкирии выбирают курорты Краснодарского края. Также в топ-списке популярных регионов у жителей Башкирии летом 2024 года оказались Ленинградская, Калининградская и Московская области, а также Татарстан и Ставропольский край. В России жители Башкирии выбирают отдых по экономичному принципу «все включено». Средняя продолжительность отпуска — неделя. Это наблюдение за туристами с детьми. А вот пары или холостяки выбирают экскурсии на Алтай и Камчатку.

Есть данные и о сезонной миграции несовершеннолетних жителей Республики Башкортостан. Примерно 30% родителей этим летом оставили детей на школьных каникулах дома, гласят итоги опроса. Каждый четвёртый опрошенный отправил детей отдыхать в деревню или на дачу. Дети 23% респондентов отдыхали на Чёрном море, у 3% участников опроса дети отдыхали за границей.

Но не всем удалось отдохнуть летом. Так, 44% жителей Уфы уйдут в отпуск осенью. Большинство из них не планируют лететь в зарубежье. Среди отпускников осени 2024 года такой отдых могут себе позволить только 5%. Остальные проведут свои каникулы от работы дома, на даче или в поездках по России. Жители Башкирии хотят увидеть Кавказ, города Золотого кольца и курорты Черного моря.

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Ранее Mkset сообщал о том, как любимый жителями Башкирии курорт встретил туристов этого сезона.

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