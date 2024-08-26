Куда и почему люди уезжают из Башкирии

Чаще всего для отпуска в России туристы из Башкирии выбирают курорты Краснодарского края. Также в топ-списке популярных регионов у жителей Башкирии летом 2024 года оказались Ленинградская, Калининградская и Московская области, а также Татарстан и Ставропольский край. В России жители Башкирии выбирают отдых по экономичному принципу «все включено». Средняя продолжительность отпуска — неделя. Это наблюдение за туристами с детьми. А вот пары или холостяки выбирают экскурсии на Алтай и Камчатку.



Есть данные и о сезонной миграции несовершеннолетних жителей Республики Башкортостан. Примерно 30% родителей этим летом оставили детей на школьных каникулах дома, гласят итоги опроса. Каждый четвёртый опрошенный отправил детей отдыхать в деревню или на дачу. Дети 23% респондентов отдыхали на Чёрном море, у 3% участников опроса дети отдыхали за границей.



Но не всем удалось отдохнуть летом. Так, 44% жителей Уфы уйдут в отпуск осенью. Большинство из них не планируют лететь в зарубежье. Среди отпускников осени 2024 года такой отдых могут себе позволить только 5%. Остальные проведут свои каникулы от работы дома, на даче или в поездках по России. Жители Башкирии хотят увидеть Кавказ, города Золотого кольца и курорты Черного моря.