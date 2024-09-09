Уфимец опозорился в Сочи

Как выяснили стражи порядка, грабитель успел избавиться от украденного телефона — он продал его за скромные 25 тысяч рублей. Для него это была быстрая прибыль, но теперь её придётся отдать обратно обществу в виде уголовного наказания. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия), и пока идёт следствие, он остаётся под стражей.