Уфимец опозорился в Сочи

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Прямо на улице в Сочи 24-летний уфимец совершил дерзкую кражу: он подбежал к девушке сзади, ударил её и выхватил из рук дорогой айфон.
Оперативники Центрального отдела полиции УВД Сочи сработали молниеносно. В считанные часы после преступления им удалось установить личность нападавшего и его местонахождение. Парень был задержан по адресу временного проживания — вероятно, он надеялся остаться незамеченным среди потоков туристов.
Как выяснили стражи порядка, грабитель успел избавиться от украденного телефона — он продал его за скромные 25 тысяч рублей. Для него это была быстрая прибыль, но теперь её придётся отдать обратно обществу в виде уголовного наказания. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия), и пока идёт следствие, он остаётся под стражей.