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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Уфимец опозорился в Сочи

Уфимец опозорился в Сочи

9 сентября 2024, 11:29
Фото: УВД Сочи
Приехавший на заработки из Башкирии на Черное море парень вместо честного труда попал в криминальные сводки, сообщает МВД Краснодарского края в понедельник, 9 сентября.

Прямо на улице в Сочи 24-летний уфимец совершил дерзкую кражу: он подбежал к девушке сзади, ударил её и выхватил из рук дорогой айфон.

Оперативники Центрального отдела полиции УВД Сочи сработали молниеносно. В считанные часы после преступления им удалось установить личность нападавшего и его местонахождение. Парень был задержан по адресу временного проживания — вероятно, он надеялся остаться незамеченным среди потоков туристов.

Как выяснили стражи порядка, грабитель успел избавиться от украденного телефона — он продал его за скромные 25 тысяч рублей. Для него это была быстрая прибыль, но теперь её придётся отдать обратно обществу в виде уголовного наказания. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия), и пока идёт следствие, он остаётся под стражей.

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