Благоустройством Уфы занимались мертвые души

— Опрос указанных сотрудников выявил, что один из них никогда не работал в организации, а второй вообще не из Уфы: он проживает в городе Сочи Краснодарского края. С февраля 2023 года по май 2024 года им была начислена заработная плата на сумму свыше ₽1,2 млн, которыми руководитель учреждения распорядился по своему усмотрению, — сообщает прокуратура Башкирии.