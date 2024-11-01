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Posted 1 ноября, 13:46

Published 1 ноября, 13:46

Modified 1 ноября, 13:52

Updated 1 ноября, 13:52

Чиновника подозревают в подлоге в Уфе

Благоустройством Уфы занимались мертвые души

1 ноября 2024, 13:46
Фото: 1MI.

Чиновника подозревают в подлоге в Уфе

Возбуждено уголовное дело о растрате бюджетных средств уволенным за утрату доверия экс-руководителем муниципального учреждения, сообщает в пятницу, 1 ноября, пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в муниципальном бюджетном учреждении «Служба по благоустройству Демского района Уфы». Ранее руководитель предприятия был уволен за утрату доверия в связи с другим коррупционным правонарушением. Проверка выяснила, что в 2023 году уфимский чиновник заключил фиктивные трудовые контракты и издал приказы о трудоустройстве дорожного рабочего и асфальтобетонщика. Этих людей никто никогда из коллег не видел. Зарплаты директор складывал к себе в карман. На несуществующих кадрах удалось заработать солидную сумму.

— Опрос указанных сотрудников выявил, что один из них никогда не работал в организации, а второй вообще не из Уфы: он проживает в городе Сочи Краснодарского края. С февраля 2023 года по май 2024 года им была начислена заработная плата на сумму свыше ₽1,2 млн, которыми руководитель учреждения распорядился по своему усмотрению, — сообщает прокуратура Башкирии.

По итогам проверки прокуратура отправила материалы в следствие. В действиях начальника нашли составы двух преступлений: присвоение бюджетных денег и служебный подлог.

В Уфе арестовали высокопоставленного чиновника
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