«Салават» проиграл третий подряд матч. Игра с «Сочи» похожа на встречу с «Барысом»

Почти продолжение матча с «Барысом». Астана терпела в обороне почти 40 минут, внезапно разродилась лакросс-голом, а в конце добавила в пустые ворота. 27 блокшотов, вязкая средняя зона и индивидуальная опека сделали результат.
Почти дословно это описывает и противостояние «зелено-белых» с «Сочи». 3-2 в средней, тяжелое прохождение средней зоны, опять же опека. Но больше цепкости и прессинга со стороны черноморцев и меньше блокированных бросков.
Не раз чужую синюю на острие атаки проходил лишь один «юлаевец» или двое, сразу выкатывался соперник и мешал выполнить пас или бросить. Если было больше игроков, то их сдавливали на периметр — тогда проще совершить перехват паса или подбор.
Ситуация улучшалась, когда хозяева проводили раскат стенкой из пятерых игроков, но как раз из-за прессинга его изначально было неудобно проводить. А играть через вброс Уфа не слишком любит и это никогда не основной план.
«Юлаевцы» в третий раз кряду пропустили первыми. Перед первой шайбой гостей в принципе не задался вход в зону, а еще попал под силовой Андрея Алтыбармакяна Шакир Мухамадуллин.
Именно это помогло 93-му номеру южан принять пас и выйти на острие атаки. Он не успел бы на сольный выход, сделал пас назад под бросок и на добивании команда Сергея Светлова открыла счет.
Третий гол тоже в некоторой степени — стечение обстоятельств, но снова у Уфы все изначально заглохло в атаке и это снова контратака. Дело в досадном рикошете от ноги Евгения Тимкина. Илья Ежов был готов к броску Егора Соболевского, но не к отскоку.
Гол стал дебютным в лиге 20-летнего форварда. На своих площадках «леопарды» охарактеризовали встречу как «Вечер крутых дебютов» еще и потому, что первый матч в КХЛ сыграл 20-летний вратарь Артемий Плешков.
Но «Салавату» некого упрекать, кроме себя, в случае второго и четвертого гола. Второй — результат перехвата (опять же к разговору о прессинге и цепкости), а в четвертом Илья Ежов не успел среагировать.
Возможно, тренерский штаб выпустит голкипера в старте против «Сибири», чтобы выразить Илье поддержку, но это опытный вратарь, он не впадет в тоску.
Почти наверняка матч в субботу проведет Андрей Кареев. Он играет меньше и это дополнительная мотивация помимо серии домашних поражений.
Главный тренер Виктор Козлов отмечает накопившуюся физическую и эмоциональную усталость и недостаток былого движения. Молодежная тройка и Сучков еще вполне «летают», но в целом «СЮ» порядочно застревает в средней зоне.
По-видимому, хоккей в лиге в принципе становится более сдерживающим и разрушающим. Многие команды научились плотной средней, прессингу и подбору. Не каждый день увидишь в статистике, что вход у «Сочи» лучше, чем у «юлаевцев».
Выделялся второй период. В первом качество входа 13-12, во втором просело до 5-14. Зато на этот раз доля бросков по воротам в общем числе бросков составила почти 63% — напомним, что с «Барысом» и «Авангардом» выходило менее 40%.
|СЮ
|Сочи
|Δ
|Corsi for (CF)
|63
|46
|17
|CF, %
|57.80%
|42.20%
|15.60%
|Голы 5 на 5
|2
|3
|-1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|34
|19
|15
|PDO, %
|90.09%
|109.91%
|-19.81%
|Броски мимо створа
|23
|21
|2
|БВ вообще
|39
|21
|18
|Доля БВ в общем числе бросков
|62.90%
|50.00%
|12.90%
|БВ за минуту в атаке
|2.26
|2.06
|0.20
|Блокшоты за минуту в защите
|1.37
|0.46
|0.91
|БВ после ВВбр 5 на 5
|3
|1
|2
|БВ со входа в зону 5 на 5
|4
|1
|3
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|10
|6
|4
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|3
|4
|-1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|2
|3
|-1
|БВ первой тройки
|7
|3
|4
|БВ защитников
|16
|10
|6
|Пробросы 5 на 5
|5
|6
|-1
|ВВбр после пробросов
|6
|5
|1
|Вход 5 на 5
|27
|15
|12
|Брак при входе 5 на 5
|41
|12
|29
|Эффективные попытки входа, %
|39.71%
|55.56%
|-15.85%
|Вброс 5 на 5
|3
|1
|2
|Брак при вбросе 5 на 5
|5
|17
|-12
|Эффективные попытки вброса, %
|37.50%
|5.56%
|31.94%
|Использование входа 5 на 5, %
|89.47%
|60.00%
|29.47%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|26
|19
|7
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|95
|57
|38
|Эффективные смены в атаке, %
|27.37%
|33.33%
|-5.96%
|Вход 5 на 5 с БВ
|16
|10
|6
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|23.53%
|37.04%
|-13.51%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|0
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|21
|12
|9
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|17.36%
|15.79%
|1.57%
Что делать «Салавату»? Не попадать в такие ситуации, в которых соперник ломает раскат. Возможно, больше разрезающих диагоналей через среднюю, возможно, более быстрый ход шайбы в чужой зоне, больше подставлений и «мусорных» голов.
Недавно после болезни вернулись в состав Александр Хмелевский и Егор Сучков, в игре с «Сочи» снова появился Алексей Пустозеров. Их возвращение означает свежесть и больше вариативности.
После поражения от «Барыса» мы писали о поиске новых сочетаний — не мгновенному переходу на новые тройки. Все еще видится, что клубу не требуется кардинальная смена тактики, а апгрейд.
Интересным видится следующий вариант троек на игру с «Сибирью» в субботу:
У Егора Сучкова классное катание, он идет в прессинг, добывает себе чистый лед, может увидеть партнера на дальней штанге (вспомним, как он нашел Сергея Шмелева на 48-й минуте).
Сучков очень быстрый нападающий. Но скорость — не сильная сторона Шмелева и Кадейкина, эти форварды более опасны в «позиционках», чем в резких выпадах. С быстрыми Дроздовым и Хмелевским Сучков способен контратаковать.
Башкиров помогает в разрушении и меньшинстве, но, увы, сейчас он невыгодно смотрится в смысле созидания на фоне партнеров по «тройке злых собак». Быть может, при поддержке пасом и моралью более опытных товарищей Данил перезапустит сезон.
Глеб Кузьмин в этой домашней серии провел примерно три с половиной периода в третьем сочетании и не выпадал ни с точки зрения паса, ни по темпу. Кузьмин умеет прорываться к воротам.
Либо его можно все так же использовать в четвертой линии, куда выше мы вписали Данила Аймурзина. Во многом ради ускорения игры. Николай Кулемин вновь будет отвечать за «пятак» и завершение. Это четвертое звено тоже атакующее.
Перечисленные в подзаголовке нападающие все эти безголевые игры провели не без пользы: меньшинство, вбрасывания, передачи. Вчера у того же Хмелевского было попадание в перекладину, например.
Но они в первую очередь нападающие и они не играют в четвертом звене, которое как раз не упрекнуть в недостатке голов. В тяжелое время каждый игрок должен постараться — буквально три шайбы, и команда могла бы получить еще пару очков за эту серию.
Если бы уфимцы победили, игру можно было бы назвать почти идеальной для Михаила. Защитник в позапрошлой встрече попытался в воздухе вынести шайбу в угол, но смахнул ее в свои ворота. Позднее получил 5+20.
Вчера же бросок Науменкова в большинстве помог команде сравнять счет: полет шайбы переправил Александр Кадейкин, правда, по видео это неочевидно - возможно, бросок был прямым, а траектория изменилась уже из-за попадания во вратаря.
В чем точно никаких сомнений - гол за 48 секунд до сирены. На исходе меньшинства Алексей Пустозеров и Данил Алалыкин с умом вышли из зоны защиты, а Михаил подключился уже в чужой зоне под бросок, реализовав пас Алексея.
Так «Салават» сравнял счет в третьем периоде в третий раз за матч голом номера 33. На игру пришло лишь 5645 зрителей. Что ж, остальные пусть завидуют тому, что они пропустили.
Такие голы — тоже достижение и тоже плюс в копилку командной уверенности. Позитивное реалистичное мышление помогает в тяжелые отрезки, невозможно категорично делить все на черное и белое.
Центр четвертого звена весьма подробно рассказал об игре с «Сочи», своем голе, персональном прогрессе и проблемах «юлаевцев».
— Не то, что мы хотели, не то, что мы ожидали от этого матча. Не сказал бы, что недонастрой, неправильные действия не позволили нам сегодня выиграть. Чудом спаслись в конце, и в овертайме все равно проиграли. Где-то мы потеряли нить своей игры, которая у нас была в октябре. Надо обратно возвращать свою игру, лучше работать, настраиваться. Только через работу все вернется.
— Две игры подряд соперник много смен играет явным вторым номером, плотно встречает в средней, плотно встречает в своей. Как с этим справляться, чего не хватает «Салавату»? Скорости должны быть выше, где-то есть лишний пас?
— Скорости у нас нормальные были. Тяжело было проходить среднюю зону. Они выстраивались все впятером, скатывались на линию, у нас были проблемы на входе. Может, попроще надо было играть на входе — через заброс, не отдавать лишнюю передачу, как вы говорите. Мы искали чистый вход, но они хорошо держали оборону. Что с «Барысом», что с «Сочи» — они окопались, играли вторым номером. Я думаю, от нас требовалась игра попроще, правильная игра. Где-то форсировали, где-то пытались рискнуть, и натыкались на контратаки.
— Три игры соперник открывает счет. Проблема?
— Тяжелее всегда отыгрываться по сравнению с тем, когда ты первый забиваешь и берешь игру в свои руки, и сопернику приходится забивать. Лучше, конечно, первыми забивать и играть по счету, а не так, что ты пропустил с контратаки, потом нужно раскрываться, и бежать сравнивать счет.
— Пару слов о вашей шайбе.
— Хорошее взаимодействие партнеров. Защитник набросил на ворота, у меня получилось подставить. Она удачно отскочила от вратаря, я первый на добивании оказался.
— В этом сезоне вы сделали шаг вперед в плане атаки. Уже больше очков, чем за две вместе взятые прошлые «регулярки» и коэффициент полезности тоже лучше. Как добавили? Как воспринимали критику общественности до этого?
— На самом деле, критику воспринимал не очень хорошо, никому не нравится, когда тебя критикуют. Но я перестал обращать на это внимание и сконцентрировался на своей подготовке, на своей работе, на некоторых внутренних моментах.
— На эту и предыдущую игру пришло несколько меньше зрителей, чем до этого. Обратили ли внимание, как считаете, чем вызвано?
— Да, было видно, что меньше народу, чем на игре с «Авангардом». «Барыс» — там выходной был, люди пришли, тоже было много народу. Не знаю, у людей разные причины есть. Может, из-за того, что мы две игры проиграли, кто-то решил, что не пойдет сегодня на матч. Может, из-за того, что «Сочи» приехал, а не «Ак Барс», «Авангард», команды, из-за которых ажиотаж.
— «Салавату» как будто в гостях легче играется, чем дома.
— Команды перестроились. Мы поднялись по турнирной таблице вверх, команды перестраиваются, разбирают нас, и играют совсем по-другому. Они ищут ходы, как противостоять нам. Допустим, эта глухая оборона дала плоды двум командам.
— Будет дополнительная мотивация на «Сибирь» в свете серии поражений и того, что в этой домашней серии дома пока не выиграли?
— Нам нужно выигрывать, нужно переломить эту серию поражений. Мотивация запредельная, мы играем дома, нам нельзя так начинать матчи, как сегодня. Нужно искать свою игру и играть правильно, как просит тренерский штаб, делать правильные вещи.
19 ноября 16:30. Салават Юлаев — Сибирь