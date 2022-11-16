«Салават» проиграл третий подряд матч. Игра с «Сочи» похожа на встречу с «Барысом»

— Не то, что мы хотели, не то, что мы ожидали от этого матча. Не сказал бы, что недонастрой, неправильные действия не позволили нам сегодня выиграть. Чудом спаслись в конце, и в овертайме все равно проиграли. Где-то мы потеряли нить своей игры, которая у нас была в октябре. Надо обратно возвращать свою игру, лучше работать, настраиваться. Только через работу все вернется.