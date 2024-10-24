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Грузовик

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Октябрь
Подозрительные кобылы заинтересовали ГАИ в Башкирии
24 октября, 08:36
Раритетное авто сгорело на ходу в Башкирии
21 октября, 17:17
Пьяный водитель убил старушку в Башкирии
9 октября, 12:18
Грузовик сбил ребёнка в Уфе
9 октября, 08:27
Сентябрь
Иномарка вылетела под грузовик в Башкирии
27 сентября, 07:54
В Уфе грузовик сбил бабушку перед полицейским участком
7 сентября, 14:31
Август
Видео. Спящий дальнобойщик собрал «паровозик» из семи машин в Башкирии
16 августа, 10:18
Мост глупости появился в Башкирии
8 августа, 10:36
Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Башкирии
Вечером, 6 августа, на федеральной автодороге «Урал» произошла авария с пешеходом, сообщает Госавтоинспекция РБ.
7 августа, 08:03
Не смотреть беременным или несовершеннолетним. Фургон Ozon задавил насмерть женщину в Уфе
Пешеход попала под колеса грузовика во время его движения задним ходом, позже она скончалась в больнице, сообщает городская ГАИ.
6 августа, 07:40
Июль
Известны подробности ДТП на трассе М-5 в Башкирии
Обрушение металлической конструкции, спровоцировавшее ДТП, произошло по вине водителя грузового авто, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
24 июля, 16:36
Грузовик выбросил иномарку в кювет в Башкирии
Столкновение грузового автомобиля Daf и легкового автомобиля Nissan Almera произошло в воскресенье, 7 июля, сообщает Госкомитет по ЧС РБ.
8 июля, 06:48
Май
Девочка на велосипеде погибла в Башкирии
30 мая, 17:33

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