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Posted 10 ноября, 14:09

Published 10 ноября, 14:09

Modified 10 ноября, 14:11

Updated 10 ноября, 14:11

Водитель ВАЗ-2107 погиб в Башкирии

«Семёрка» вдребезги разбилась в Башкирии

10 ноября 2024, 14:09
Фото: ГАИ РБ.

Водитель ВАЗ-2107 погиб в Башкирии

ДТП со смертельным исходом случилось в Балтачевском районе Башкортостана в воскресенье, 10 ноября, пишет ГАИ региона.

Трагедия, по данным ведомства, произошла на трассе из Бураево в деревню Куеда. Водитель отечественного автомобиля «седьмой» модели выехал на встречную полосу, столкнувшись лоб в лоб с «Фольксваген Туарегом».

Удар оказался настолько сильным, что передняя часть «семёрки» буквально превратилась в груду металла. Владелец машины — 59-летний мужчина — погиб на месте. Бригаде медиков не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть пациента.

Видео: ГАИ РБ.
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Ранее, как сообщал Mkset, в Уфе на Затонском шоссе из кузова грузовика на дорогу вывалилась ель, врезавшись в ехавший сзади автомобиль.

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