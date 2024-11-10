«Семёрка» вдребезги разбилась в Башкирии

Posted 10 ноября, 14:09
Published 10 ноября, 14:09
Modified 10 ноября, 14:11
Updated 10 ноября, 14:11
Трагедия, по данным ведомства, произошла на трассе из Бураево в деревню Куеда. Водитель отечественного автомобиля «седьмой» модели выехал на встречную полосу, столкнувшись лоб в лоб с «Фольксваген Туарегом».
Удар оказался настолько сильным, что передняя часть «семёрки» буквально превратилась в груду металла. Владелец машины — 59-летний мужчина — погиб на месте. Бригаде медиков не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть пациента.
Ранее, как сообщал Mkset, в Уфе на Затонском шоссе из кузова грузовика на дорогу вывалилась ель, врезавшись в ехавший сзади автомобиль.