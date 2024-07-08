Грузовик выбросил иномарку в кювет в Башкирии

ДТП случилось на автодороге Кропачево-Месягутово-Ачит Дуванского района Башкирии. Там случилось столкновение грузового автомобиля Daf и легкового автомобиля Nissan Almera. Грузовик выбросил Nissan Almera в кювет, где иномарка перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое человек.