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Грузовик выбросил иномарку в кювет в Башкирии

Грузовик выбросил иномарку в кювет в Башкирии

8 июля 2024, 06:48
Фото: Госкомитет по ЧС РБ
Столкновение грузового автомобиля Daf и легкового автомобиля Nissan Almera произошло в воскресенье, 7 июля, сообщает Госкомитет по ЧС РБ.

ДТП случилось на автодороге Кропачево-Месягутово-Ачит Дуванского района Башкирии. Там случилось столкновение грузового автомобиля Daf и легкового автомобиля Nissan Almera. Грузовик выбросил Nissan Almera в кювет, где иномарка перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое человек.

— До прибытия спасателей пострадавшие, водитель 1993 г. р. и пассажир 1998 г. р., из автомобиля Nissan Almera выбрались самостоятельно.

Водитель, 1964 г. р., из грузового автомобиля DAF не пострадал.

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