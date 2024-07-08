Грузовик выбросил иномарку в кювет в Башкирии

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:51
ДТП случилось на автодороге Кропачево-Месягутово-Ачит Дуванского района Башкирии. Там случилось столкновение грузового автомобиля Daf и легкового автомобиля Nissan Almera. Грузовик выбросил Nissan Almera в кювет, где иномарка перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое человек.
— До прибытия спасателей пострадавшие, водитель 1993 г. р. и пассажир 1998 г. р., из автомобиля Nissan Almera выбрались самостоятельно.
Водитель, 1964 г. р., из грузового автомобиля DAF не пострадал.