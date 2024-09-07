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В Уфе грузовик сбил бабушку перед полицейским участком

В Уфе грузовик сбил бабушку перед полицейским участком

7 сентября 2024, 14:31
Фото: ГАИ РБ
В столице Башкирии 80-летняя старушка угодила под колёса большегруза, сообщает Госавтоинспекция города.

Инцидент случился в субботу, 7 сентября, на улице Шафиева — водитель транспортного средства марки «Шакман» допустил наезд на пожилую женщину, когда та пыталась перейти проезжую часть в неположенном месте.

За пострадавшей приехала карете скорой помощи, бригада медиков экстренно доставила уфимку в больницу. Обстоятельства случившегося уточняют правоохранители.

Отметим, что недалеко от места аварии находится здания Управления МВД России по городу Уфе.

Видео: ГАИ РБ

Ранее Mkset сообщал о том, что в Салавате байкер на повороте врезался в легковушку. Водителю двухколёсного транспорта пришлось вызывать врачей.

В Башкирии байкер проверил на прочность легковушку
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