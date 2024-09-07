В Уфе грузовик сбил бабушку перед полицейским участком

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
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Updated Сегодня, 14:34
Инцидент случился в субботу, 7 сентября, на улице Шафиева — водитель транспортного средства марки «Шакман» допустил наезд на пожилую женщину, когда та пыталась перейти проезжую часть в неположенном месте.
За пострадавшей приехала карете скорой помощи, бригада медиков экстренно доставила уфимку в больницу. Обстоятельства случившегося уточняют правоохранители.
Отметим, что недалеко от места аварии находится здания Управления МВД России по городу Уфе.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Салавате байкер на повороте врезался в легковушку. Водителю двухколёсного транспорта пришлось вызывать врачей.