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Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Известны подробности ДТП на трассе М-5 в Башкирии

Известны подробности ДТП на трассе М-5 в Башкирии

24 июля 2024, 16:36
Фото: Госавтоинспекция РБ
Обрушение металлической конструкции, спровоцировавшее ДТП, произошло по вине водителя грузового авто, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Стали известны подробности о ДТП на трассе М-5. Как сообщили Mkset в пресс-службе ГАИ по РБ, металлоконструкция, установленная над автодорогой, упала на проезжую часть после того, как её задел грузовик марки Volvo. Отмечается, что водитель грузового авто по неизвестной причине двигался по дороге с поднятым кузовом.

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В результате обрушения конструкции пострадали два автомобиля зарубежного производства: грузовик Renault и пикап Volkswagen. Водителю последнего понадобилась помощь медиков.

Фото: Госавтоинспекция РБ

Как рассказал сам виновник дорожного происшествия, он забыл опустить кузов после выгрузки асфальта.

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