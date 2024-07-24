Известны подробности ДТП на трассе М-5 в Башкирии

Стали известны подробности о ДТП на трассе М-5. Как сообщили Mkset в пресс-службе ГАИ по РБ, металлоконструкция, установленная над автодорогой, упала на проезжую часть после того, как её задел грузовик марки Volvo. Отмечается, что водитель грузового авто по неизвестной причине двигался по дороге с поднятым кузовом.