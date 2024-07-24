Известны подробности ДТП на трассе М-5 в Башкирии

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Стали известны подробности о ДТП на трассе М-5. Как сообщили Mkset в пресс-службе ГАИ по РБ, металлоконструкция, установленная над автодорогой, упала на проезжую часть после того, как её задел грузовик марки Volvo. Отмечается, что водитель грузового авто по неизвестной причине двигался по дороге с поднятым кузовом.
В результате обрушения конструкции пострадали два автомобиля зарубежного производства: грузовик Renault и пикап Volkswagen. Водителю последнего понадобилась помощь медиков.
Как рассказал сам виновник дорожного происшествия, он забыл опустить кузов после выгрузки асфальта.