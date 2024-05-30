mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:42

Updated Сегодня, 17:42

Девочка на велосипеде погибла в Башкирии

Девочка на велосипеде погибла в Башкирии

30 мая 2024, 17:33
Фото: Изображение Midjourney
Трагический инцидент, в результате которого оборвалась жизнь ребенка, произошел в Мелеузе, сообщает глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Семилетняя девочка, катавшаяся во дворе жилого дома по ул. Техническая в Мелеузе, скончалась от травм, полученных в результате ДТП. Девочка, не приходя в сознание, умерла в медучреждении.

ДТП произошло вечером четверга, 30 мая. По предварительным данным, наезд на девочку на двухколесном транспорте допустил 27-летний житель республики. Мужчина передвигался по дворовой территории за рулем отечественной легковушки.

Фото: Владимир Севастьянов/ Telegram

Ситуацией также заинтересовалась региональная прокуратура. Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения.

Напомним, ранее семилетний ребенок чудом выжил после того, как во время катания на велосипеде столкнулся с грузовиком. Мальчика госпитализировали — у него диагностированы травмы головы.

Читайте также:
Байкер разбился в ДТП в УфеДТП остановило движение на Восточном выезде в УфеЖитель Башкирии умер после катания на гидроциклах
#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Дети#Башкортостан#ДТП#Дороги#Девочка#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Травмы#Мелеуз#Госпитализация#Мелеуза#Медучреждение#Наезд#Легковушка#Надзорное ведомство#Обстоятельства#Процессуальное решение#Грузовик#Травмы головы
Подпишитесь
Кто будет платить высокие налоги в Башкирии
Вчера, 12:59
Стихия лишила покоя и света половину Башкирии
Сегодня, 05:49
14 человек отравились шаурмой в Башкирии
Сегодня, 05:53
Мужчина уснул в горящей машине у кафе на трассе в Башкирии
Сегодня, 04:44
Раскрыта тайна окончания войны на Украине: предсказания Ванги, Кваша и астрологов
Вчера, 16:13
В Уфе назвали самые дешевые маршрутки
Сегодня, 05:19
"