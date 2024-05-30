Девочка на велосипеде погибла в Башкирии

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Семилетняя девочка, катавшаяся во дворе жилого дома по ул. Техническая в Мелеузе, скончалась от травм, полученных в результате ДТП. Девочка, не приходя в сознание, умерла в медучреждении.
ДТП произошло вечером четверга, 30 мая. По предварительным данным, наезд на девочку на двухколесном транспорте допустил 27-летний житель республики. Мужчина передвигался по дворовой территории за рулем отечественной легковушки.
Ситуацией также заинтересовалась региональная прокуратура. Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения.
Напомним, ранее семилетний ребенок чудом выжил после того, как во время катания на велосипеде столкнулся с грузовиком. Мальчика госпитализировали — у него диагностированы травмы головы.